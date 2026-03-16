国会副主席阮氏清：数字化转型助力缩短选举流程 提高选举工作质量

3月15日下午，越南国会副主席、国家选举委员会委员阮氏清在选举新闻中心与媒体记者见面，公布第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表换届选举工作突出亮点和初步评估。



阮氏清表示，这次换届选举与往届相比有许多不同。最大的不同是较往届提前约两个月。然而，选举程序和手续，特别是三轮协商程序以及对人事工作的要求，依然与以往各届保持一致，并且在候选人遴选方面还有更加严格的指导。



另一个突出亮点是有效应用数字化转型。因此，到目前为止可以肯定的是，各项工作均已有条不紊地开展，严格按照规定的程序和手续办理，符合各项要求。



数字化转型和信息技术的应用带来极高效率，能够很好地满足相关要求。选民证的制作也十分便利且准确，候选人可在线提交档案，选民接触活动也可通过线上平台举行等。



这次选举是在越共十四大取得圆满成功之后举行，因此，产生了积极的社会效应，也为选举筹备和组织工作创造了有利条件。

应用数字化转型监督选举进度。图自越通社

国会代表和各级人民议会代表选举的人事遴选和准备工作已提前开展，特别是与党的各级代表大会筹备工作相衔接。整个流程严格且高效，确保结构、标准和组成部分的合理性，在确保代表各社会阶层同时仍高度重视质量。



我们期待这次选举能够选出更高质量、更优秀的代表，新一届国会和各级人民议会能够满足革新要求，为国家迈入民族奋发图强新纪元做好准备。



阮氏清透露，换届选举结束后须对选举情况进行评估并公布选举结果。得益于数字化转型的应用，选举结果的汇总工作将会迅速完成。选举结果预计于3月22日正式公布。



选举结果公布和代表资格审查与确认完成后，选举总结会议将于4月3日举行，新一届国会的第一次会议预计于2026年4月初举行。（完）