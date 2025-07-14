国会副主席阮氏清出席APF-50期间与各国代表举行双边会晤

会见法国国民议会议长娅埃尔·布朗·皮韦（Yaël Braun-Pivet）和法国参议院议长热拉尔·拉尔谢（Gérard Larcher）时，阮氏清高度评价法国议会在法语国家议会大会中的重要作用，强调越法关系呈现良好发展势头，尤其是 2024年法国成为首个与越南建立全面战略伙伴关系的欧盟国家。



法国国民议会议长娅埃尔·布朗·皮韦强调越南在法语国家议会大会和法语国家共同体中的作用和责任。在双边关系中，两国立法机构也通过代表团互访和议员友好小组活动推动两国关系向好向前发展。



法国参议院议长热拉尔·拉尔谢重申了他对越南的特殊感情；希望两国和两国立法机构之间的关系不断向前迈进。



越南国会副主席阮氏清议会议长兼任法语国家议会大会第一副主席娜塔莉。图自越通社

加拿大魁北克省（Québec ）议会议长兼任法语国家议会大会第一副主席娜塔莉（Nathalie Roy）时，阮氏清提议双方继续密切配合提升越南与魁北克省乃至越加两国关系层次和水平。



娜塔莉希望双方继续在法语国家议会大会上紧密配合，加大交流与经验交换力度，特别是在双方共同关心的领域上，其中包括增强妇女在议会中的作用。



在此期间，阮氏清也会见柬埔寨参议院第一副议长乌波烈（Ouch Borith）。双方对越柬团结、睦邻友好、全面合作关系不断深化，两国国会保持经常性互访，在各国议会论坛上密切配合，从而携手推进各项和平、合作与发展倡议落地落实感到高兴。



卢森堡国民议会副议长马尔斯·迪·巴尔托洛梅奥（Mars Di Bartolomeo）与阮氏清举行会晤时强调，重视推动越卢关系发展，在包括APF在内的多边场合上密切配合。

值此机会，阮氏清也会见APF议会事务委员会主席、女议员网络主席、亚太地区代表、每周地区代表和APF秘书长等。



各场双边会晤标志着阮氏清在出席APF-50期间对法国进行工作访问的圆满结束。（完）