国会副主席阮克定赴宁平省检查选举工作：已完成三分之二任务

2月27日，由越共中央委员、国会副主席阮克定率领的国会常务委员会和国家选举委员会监督检查团就第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举准备工作与宁平省选举委员会举行工作会议。

截至目前，宁平省已为组织选举做好充分准备。省级已成立由37名成员组成的选举委员会；县级成立129个选举委员会。全省共设2536个投票区；8个第十六届国会代表选举单位，22个省级人民议会代表选举单位和833个乡级人民议会代表选举单位。所有129个乡、坊已按规定在人委会驻地和公共场所完成选民名单张贴。

会上，阮克定对宁平省迅速、全面、依法开展选举准备工作予以认可和高度评价。全省约三分之二的工作任务已获指导并迅速组织实施；多项任务完成时间早于规定期限。



阮克定强调，从现在到选举日是决定选举成败的关键阶段。他建议宁平省高度集中、全力以赴推进实施；继续严密领导各步骤、各环节，确保按时完成；动员具有基层选举经验的干部参与；制定应急预案处理突发情况；同时同步应用信息技术和数字化转型。



此外，宁平省要牢固保障政治安全和社会治安秩序；主动掌握基层情况，及时处理突发问题；加强信息宣传和竞选动员。阮克定副部长相信宁平省将成功组织选举，选出品质优秀、才智出众、能力突出，真正代表人民意志和愿望的优秀代表。



同日，监督检查团还实地检查了南华闾坊和华闾坊部分投票区。（完）