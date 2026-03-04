国会代表和各级人民议会代表选举：渔民热切期盼国家盛事

第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举是国家重大政治事件，是全民国会；人民的意志、愿望和当家作主权利通过选票得到直接体现。为确保公民权利和义务得到充分、依法履行，庆和省沿海各地的选举准备工作正在同步、认真展开，期待盛会圆满成功。



在沿海的卡纳（Cà Ná）乡，连日来全民盛会的氛围因彩旗飘扬而热闹起来，与宣传广播的欢快声音交织在一起，气氛相当热烈。往年新春伊始，渔村常常人去村空，因为渔民要抓紧出海捕捞。但今年，这些日子里渔村依然人丁兴旺，人人都兴高采烈、精神振奋地期盼着国家盛会的到来，以行使公民权利和责任，将信任寄托给本届候选人。



卡纳乡乐新一号村党支部书记阮文利表示，选举工作得到党的非常严肃的贯彻。本着这一精神，党支部也向全体党员贯彻了选举的规定和原则，让党员向亲属和家人宣传，使他们认识到自己的义务和责任，在正确的时间投票，取得最好效果。



乐新一号村（第6号投票区）有2414名选民，约90%的人口从事海洋捕捞业。向民众宣传祖国盛会，使其积极参与，行使公民权利和义务，确保选举效果，已不再是难题。因为沿海地区民众对投票选举权利和义务的认识如今已明显改变。他们愿意留在陆地上直到选举日行使权利，之后才组织船只出海捕捞、从事海洋劳动。



卡纳乡渔民陈文佳表示，往年这个时候，渔民们已经出海了。今年需要行使选举日的公民权利和义务，所以他不出海了，让船员们休息，等到行使完投票权再出发。他本人和其他渔民一样，一直密切关注着张贴的名单和选举规定；详细了解候选人简历摘要，听取候选人在选民接触会上的行动计划，以便选择德才兼备的人，从而将信任和期望寄托在当选代表能很好履行对选民承诺之上。



宁渚沿海乡选民黄文峰表示：“我本人和宁渚的渔民们都非常热切地等待着盛会的到来。我也希望其他选民能明智地选择优秀、“德才兼备”、有具体务实行计划、承诺密切联系选民、体现选民意志和愿望的人，进入民选机构。”



在东海坊，尽管距离选举日还有十多天，但为盛会进行的准备工作已基本就绪。东海坊人委会主席陈玉光分享道，全坊共有39275名选民，其中357名选民是船主，623名是经常出海捕捞的渔民。



据庆和省选举委员会介绍，海军四区146旅和省选举委员会已从大陆将票箱运往各岛，为即将于3月8日举行的选举做准备。截至目前，各岛屿的选举盛会准备工作已基本完成。



庆和省在省内4个选举单位有20名国会代表候选人。据此，选民将选举产生12名代表，包括7名在当地居住工作的代表和5名由中央推荐的代表。对于人民议会代表，省级将选举产生67名代表（108名候选人）；乡级将选举产生1392名代表。



庆和省已成立4个国会代表选举工作委员会；19个省级人民议会代表选举工作委员会和387个乡级人民议会代表选举工作委员会。全省共有1123个投票区，相应在65个乡、坊和特区设立了1123个选举组。（完）