国会代表和各级人民议会代表选举：年轻选民清楚认识到公民的责任和义务

第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举宣传活动正在全国各所学校广泛开展，气氛热烈、提高学生的责任意识和公民意识，为“全民盛会”顺利举行做好准备。



主动选出履职尽责好代表



据岘港市教育局的统计，在第十六届国会代表和2026-2031年各级人民议会代表选举期间，岘港市约有151800名选民为当地各教育机构的学生。他们是充满活力的年轻选民群体，有望积极传播公民责任意识，认真参与选举，选出能够代表人民意志和愿望的杰出代表。



岘港市各所院校已将选举宣传内容融入到班级活动、青年团活动与青年论坛中，让学生们有更多机会获取权威信息，增进对政治体系以及民选机构在国家机构中的作用的认识。



岘港大学下属理工大学学生黎氏秋表示，该校学生与候选人见面后认为，第十六届国会代表和2026-2031年岘港市各级人民议会代表的候选人都具备较高学历和工作经验。她会优先为具有多个岗位工作经历、工作成绩显著的候选人投票。



岘港大学技术师范大学学生黎进士认为，宣传工作不仅提供信息，还帮助学生更清楚地理解自己的公民责任。当充分认识到选票的意义以及越南公民的权利与义务时，学生们就会主动了解候选人的行动计划，以高度负责的精神依法进行投票。



从教学角度来看，许多教育工作者也期望，下一届代表继续关注提升教育质量，为岘港市培养出高质量人才。因为在科技迅速发展的背景下，对高等教育和科学研究投资具有特别重要的作用。

扎实做好换届选举日准备工作



在得乐省，全民选举日的筹备氛围正弥漫在各阶层人民，特别是年轻选民群体。对于首次参与投票的学生们来说，这不仅是一次重要的政治盛会，还标志着他们在依法行使公民权利和义务时的成长。



成一坊尼庄龙（Nơ Trang Lơng）寄宿制民族高中学校今年有63名年满18岁的高三学生将参加选举。连日来，许多学生已主动了解选举和候选人相关信息以及国会代表和各级人民议会代表的作用。



该校高三学生依黎丹埃班（Y Lê Zan Êban）表示，通过学校的活动和关注权威信息渠道，她逐渐了解到选民选票的意义。最近，她也主动了解选举和人民议会代表相关信息。虽然每个人的选票看似微小，但每个人的参与都会为家乡和国家的发展作出贡献。她希望，人民将会选出德才兼备的代表，从而为推动得乐省不断向前发展做出贡献。



另一方面，西原大学今年有4491名选民参加投票，其中大多数是学生。



校党委和校办明确选举是一项重要的政治活动，因此开展了系列宣传活动，为全校营造换届选举浓厚氛围。宣传工作通过多种形式进行，如将选举内容融入班级活动，举行宣传会议，派遣学生参与由相关部门组织的宣传活动，动员学生参与由中央宣教与民运部举办的在线选举知识竞赛。



作为年轻选民，该校二年级学生阮光强表示，这是他第一次参与选举，因此感到非常兴奋。阮光强已主动了解候选人的简历和行动计划，并希望能够选出德才兼备者，为国家和地方，尤其是教育事业的发展做出积极贡献。



西原大学副校长、第26号选举小组组长黎世阀指出，截至目前，第26号选举小组的准备工作基本就绪。大多数学生已经为选举日做好了准备。随着信息技术和社交网络的发展，年轻人已经清楚地认识到，选举是公民的责任和义务。



在各所学校的精心准备和年轻选民主动了解的精神下，3月15日的选举日将会成为真正的民主盛会，届时每一张年轻选民的选票都为选出真正代表人民意志和愿望的优秀代表献智献力。（完）