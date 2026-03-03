国会代表和各级人民议会代表选举：对河内市新教信众开展选举法律普法教育

第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表选举前夕，3月2日，河内市民族与宗教局同司法司配合为当地新教教职人员、教会负责人举行宗教信仰法律和选举法律普法宣传会议。



河内市民族与宗教局代表武维轩在会上致开幕词时强调，在首都建设与发展进程中，宗教界人士，特别是新教信众始终与民族共同体紧密相连，积极参与教牧关怀、人道与慈善事业，推动文明生活建设，维护当地社会稳定。众多教堂成为建设文明、团结、友爱生活风貌的亮点，生动体现了“活出福音、侍奉天主、服务祖国、奉献民族、益于道法、利于人世”的精神，为首都的共同发展作出了切实贡献。



新一届国会代表和各级人民议会代表选举活动即将举行。这是国家具有特别重要意义的重大政治盛会。这是每一名公民行使当家作主权利，体现其对国家发展的信心的重要契机。在以往各次选举中，首都新教信众充分发扬公民责任精神，积极参与并为全市选举活动圆满成功作出了贡献。



政府宗教事务委员会新教事务处处长邵氏香。图自越通社

武维轩相信，各位牧师、负责人和传道人将继续积极开展宣传活动，动员信众依法履行公民权利和义务，为确保选举活动充分发扬民主、严格依法、安全有序进行作出贡献。



河内圣经神学院院长阮友莫牧师表示，此次会议的举办具有重要意义，有助于教职人员、教会负责人及信众更加深刻地了解法律规定，特别是在行使国会代表和各级人民议会代表选举中的公民权利和义务方面，从而依法、正确履行公民责任，为这场意义重大的选举活动取得成功作出贡献。



政府宗教事务委员会新教事务处处长邵氏香在会上介绍关于宗教信仰法律及第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表选举法律的核心内容。与会的职能部门代表也解答了参会代表提出关于选举工作的问题。



通过此次会议，河内市各职能部门进一步深化与各宗教组织的协作，提升新教信众的守法意识，凝聚新教信众共识，为首都成功举办本次选举活动作出积极贡献。（完）