国会代表和各级人民议会代表选举：为首都选民盛会周密准备

面向预计于2026年3月15日举行的越南第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举，首都河内各乡、坊正抓紧完成多项重要工作。该市主动部署了多项重点任务，各级党委、政府、祖国阵线及政治社会组织在组织和指导选举准备工作中紧密配合。



及早、有序部署



河内市人民议会常务副主席陈世纲表示，截至目前，首都选举准备工作正有序、科学、依法开展。该市已贯彻至少比法定期限提前2天完成各项任务内容的方针。各投票区经核查，设于文化馆、机关驻地或社区活动场所。选民名单已按规定编制并公开张贴。



在山西坊，选民和候选人名单的编制与张贴、物质设施准备、安全保障方案等工作正按进度开展。在兑芳乡，该乡45个投票点设于各村文化馆及军队单位。

河内市已在126个乡、坊成立选举工作委员会；设立11个国会代表选举工作委员会、31个市级人民议会代表选举工作委员会、831个乡级选举代表委员会及4000多个选举组。任务分工明确，确保每个环节都有具体负责单位。

河内市已接收第十六届国会代表申请材料55份；市级人民议会代表申请材料248份；乡级人民议会代表申请材料6000余份。经过按规定三轮协商，已形成正式候选人名单，包括39名国会代表候选人、205名市级人民议会代表候选人以及5200多名乡级人民议会代表候选人。

面向首都盛会



宣传工作通过会议、大众媒体及基层广播系统进行。在数字化转型背景下，许多地方也利用在线平台普及选举信息。



国会法律与司法委员会副主任阮芳水评价称，河内市在数字化转型方面有多项创新和措施，如整合二维码供选民查询名单，以及使用谷歌表单提出与选举工作相关的意见建议。



各地公安力量制定保卫方案，主动掌握情况，预防并及时处理可能发生的各类情形。凭借从市到基层的同步准备，河内市正逐步完善第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举的各项必备条件。（完）