8月27日上午，国会常务委员会在国会大厦召开第十五届国会第六次国会专职代表会议。





国会主席陈青敏在会议开幕式上致辞时表示，本次会议将对12项法律草案进行讨论并提出意见。其中包括11项法案首次提请国会第七次会议审议，其中包括《地质与矿产法》（草案）、《工会法（修正案）》（草案）、《反人口贩运法（修正案）》（草案）、《文化遗产法（修正案）》（草案）、《城乡规划法（修正案）》（草案）、《人民防空法（修正案）》（草案）等等。此外，《电力法（修正案）》（草案）将提请国会第八次会议审议并提出意见。国会讨论并达成高度一致后，国会常委会将审议，同政府配合，提请国会在第八次会议通过。



国会主席陈青敏表示，此次会议进行讨论的各法案设计多领域，其中许多法律对政治系统、保障劳动者和企业权益具有重要作用，如《工会法》、《增值税法》；涉及多行业和多地方有《文化遗产法》、《城乡规划法》等等。在刚举行的第七次会议上，国会代表对这些法律十分赶猪并踊跃讨论。



陈青敏表示，第十五届国会任期内剩下的会议为3个。截至目前，任期计划内各项任务完成率达83.97%。本届国会的工作量仍庞大，陈青敏强调，国会常委会将进努力实施第十五届国会立法计划。



陈青敏表示，近期立法工作已取得许多进展，然而仍存在一些不足之处，需要集中解决。今后，国会常委会将举行立法论坛，为国会代表、专家和和学家参与立法工作，提出意见创造平台。



为了提高讨论的效果，国会主席陈青敏要求与会代表重点分析、讨论并明确表达自己对主持机构提出的内容和存在不同意见内容的看法；就项目是否有资格提交国会下次会议批准提出明确意见。

陈青敏指出，坚持任期初期商定的优先考虑法律项目质量，而不是追求数量的原则；只有确保质量并圆满解决问题的法律项目才会提交国会批准。实践已经证明、经过检验、达成共识的问题，就下决心落实到底；对不成熟或不明确的问题应继续研究。



国会主席陈青敏强调，要深刻领会和落实好中央政治局关于控制权力、预防和打击立法工作中的腐败和消极现象的第178号规定（178-QĐ/TW）。各项政策必须确保不存在漏洞，遏制政策性腐败，严范利益集团影响立法工作。因此，国会代表在发言时需要明确表达自己的观点，保持客观，不要回避容易产生政策牟取暴利的敏感内容。



陈青敏指出，第十五届国会第八次会议的立法量非常大，要求政府立即指示部长们直接主管和负责自己部门的立法工作，不能委托给司长、副部长。如果部级起草工作做得好，司法部评估并向政府提交的法律项目的质量将有保障，从而民族委员会和国会其他各委员会有足够的依据进行核实。



陈青敏要求代表们积极研究，准备简洁的意见，避免重复，对征求意见或法律草案中明确的问题进行分析、提出令人信服的论点并提出具体的解决方案，为完善提交国会审议的12项法律草案做出贡献。（完）