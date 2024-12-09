国会主席陈青敏：落实特殊政策和机制 推动河内突破性发展

12月9日上午，越南国会主席陈青敏已出席第十六届河内市人民议会第二十次会议（2021~2026年任期）并发表指导性讲话。

陈青敏在会上发表指导性讲话时高度评价首都河内同胞、干部、战士和人民已竭尽全力配合与支持中央机构、外交代表机构和国际组织的工作。

2025年对实现2025年经济社会发展目标，胜利落实越共十三大决议，为各级党代表大会、越共十四大、第十六届国会代表选举和2026~2031年任期各级人民议会代表选举做好准备而言是具有特别意义的一年。

陈青敏要求河内市积极调整经济结构，同时革新增长模式，着力优先实施战略突破，破解体制、基础设施结构和人力资源的瓶颈。特别是河内市主动落实《首都法》和特殊政策及机制，推动河内突破性发展，为带领整个地区乃至全国发展注入动力。

陈青敏建议河内市有效完成被赋予的任务，集中举行各级党代表大会，进而为越共十四大、第十六届国会代表选举和2026~2031年任期各级人民议会代表选举做好准备，确保其质量和进度，激发干部弘扬革新、感想、敢做、敢担当的精神。陈青敏强调，首先需要完成第18号决议的总结工作，调整与健全政治体系组织结构。

与此同时，陈青敏建议河内集中资源，开发同步、智能、现代化、互联互通的基础设施系统，集中管理规划，积极开展经济、文化和社会等领域的项目，有效处理环境污染问题。同时着力反腐败、反浪费、反消极，最大限度地开发国家人力资源，将河内市资源和潜力变成发展的动力，为社会带来实实在在利益。

陈青敏要求河内市人民议会继续激发革新精神，作为全国各省市人民议会的“典范”，创新立法思维，提高质量和效果，加强行政执法监督，提高河内市各级政府组织结构的效力和效果，主动同祖国阵线和政治社会组织配合及时把握人民群众的心思和愿望，彻底处理选民的建议。

陈青敏相信河内市党部、政府、祖国阵线和人民将继续团结一道，努力战胜所有困难和挑战，建设日益文明现代的首都，为国家革新与发展事业作出重要贡献。

第十六届河内市人民议会第二十次会议从12月9日至12日举行，就57项内容进行讨论，包括26份报告和31项决议。（完）