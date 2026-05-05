国会主席陈青敏：继续革新立法思维 提升监督工作实效

5月5日下午，越共中央政治局委员、国会党委书记、国会主席陈青敏在国会大厦出席了2021-2026年任期竞赛奖励工作总结暨启动2026年及2026-2031年任期竞赛运动的会议，同时颁发了相关奖励决定。



陈青敏代表党和国家领导人向国会文化与教育委员会、国会对外委员会和国会社会委员会颁发三等独立勋章，表彰其在工作中取得的特别优异成绩，为国家建设和保卫祖国事业作出的重要贡献。



另外，陈青敏还向国会法律与司法委员会和国会代表工作委员会颁发二等劳动勋章；向在落实关于推进政治体系组织机构精简高效改革的第18-NQ/TW号决议中取得优异成绩的个人和在2021-2025年阶段反腐败、反浪费、反消极工作中取得优秀成绩的个人颁发了三等劳动勋章。



陈青敏明确指出，第十五届国会完成了巨大的工作量，审议并通过的法律和决议数量创历届之最。国会同时在工作中大力推进信息技术应用和数字化转型。这些成果离不开各个机构、单位、个人和集体的贡献。



国会主席陈青敏向国会社会委员会、国会对外委员会和国会文化与教育委员会颁发了越南国家主席的三等独立勋章。图自越通社

国会主席表示，第十六届国会任期任务十分重大。这也是必须实现两位数增长以实现两个百年目标的任期。



他建议，2026年，国会应继续革新立法思维，提升立法质量，以落实越共十四大决议，中央政治局、中央书记处和中央委员会的主张和结论，旨在促进经济社会发展，确保国防安全，建设政治体系。最终目标是进一步提高人民的物质和精神生活水平。



国会主席还要求提高国会最高监督效果和国会常委会的专题监督效果；严格执行《规范性法律文件颁布法》的规定。



国会主席要求深入解决选民和人民的意见与建议；继续大力推进建设“数字国会”、数字化转型、人工智能（AI）应用，革新工作方式，确保工作的最高效率和质量；有条不紊地落实关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议。他强调，必须优化信息技术数据基础设施，以增强立法、监督和治理活动中的公开性、透明性和效果。



国会主席认为，人是决定性因素。他指出，必须建设德才兼备的干部队伍；建设精简、高效运作的组织机构，确保团结一致。国会主席认为，要做到这一点，干部党员的政治立场、观点和思想必须坚定；纪律和纪纲必须严明。



陈青敏明确指出，2026年的任务重大，包括为第十六届国会第二次会议做准备，并建议每一位个人和集体都要圆满完成所交办的任务，为国会的总体成绩做出贡献。（完）