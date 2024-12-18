国会主席陈青敏：组建城市政府模式 符合海防市实际情况

12月18日下午，在海防市越捷劳动友谊文化宫，海防市召开会议，公布越南第十五届国会《关于海防市组建城市政府模式》的第1232号决议 （169/2024/QH15）和越南第十五届国会常务委员会《关于2023-2025年海防市县和乡级行政单位重组》的第1232号决议（1232/NQ-UBTVQH15）。国会主席陈青敏出席会议并发表指导性讲话。

国会主席陈青敏明确表示，组建城市政府模式和进行行政单位重组是符合海防市实际情况和发展趋势的；创造条件集中土地、人口资源，拓展规划空间，着力扩大生产，切实激发经济社会发展的潜力和优势。同时，有利于精简机构、精简人员，提高地方政府运作的效能和效率；节省预算支出，有助于改善干部、公务员和人民的生活；确保国防安全；维护新形势下的社会秩序和安全。

国会主席陈青敏强调，推行城市政府模式和进行行政单位重组，最重要的是要使地方经济社会更加发展、商业服务更加便捷、人民群众的物质生活和精神生活更加美好；传统文化价值得到更有效保存、传承和弘扬。

国会主席陈青敏指出，各级党委、各级政府、祖国阵线和海防市团体要深入领会并有效落实苏林总书记于11月14日视察海防市期间所表达的期望，那就是：海防市要加快高质量城镇化进程，使其匹配中央直辖城市的作用和地位，同时积极主动推动区域联通，把海防建设成为智慧、现代化、宜居的典范之城。

据了解，越南第十五届国会《关于海防市组建城市政府组织》的第1232号决议和越南第十五届国会常务委员会《关于2023-2025年海防市县和乡级行政单位重组》的第1232号决议均将于2025年1月1日起生效。据此，海防市将组建一级城市政府组织模式和两个行政级别，在郡级和坊级行政单位不再设立人民议会组织。同时，海防市将进行县级和乡级行政单位重组，设立直辖海防市的水原市和安阳郡；乡级行政单位减少50个，相当于全市乡级行政单位总数的23%，降幅全国第二。（完）