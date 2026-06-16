国会主席陈青敏：第十六届国会成为构建发展体制的任期

本着紧张、积极和高度负责的精神，6月16日上午，第十六届国会立法工作部署会议已完成全部既定议程。



及时破除体制障碍 努力实现两位数增长目标

国会主席陈青敏在会上发表总结讲话时明确指出，第十六届国会任期的立法任务十分繁重，共计192项。

我们的目标在于彻底克服上一任期存在的不足之处，同时继续革新思维和工作方式，大力推进数字化转型和人工智能的应用。立法工作必须与严格控制权力、强化问责机制和反腐败、反消极现象相结合，坚决杜绝集团利益和局部利益问题 越南国会主席陈青敏

陈青敏表示，从现在至2026年底，共有61项任务已纳入2026年立法计划；39项任务需于2027年完成并纳入2028年计划；26项任务需于2028年完成并纳入2029年计划；14项任务需于2029年完成并纳入2030年计划。

为此，国会主席要求各机关和组织在会后立即按照职能分工实现相关任务。因此，各机关尽快完成工作计划制定并明确责任分工，立即开展对第64/KH-UBTVQH16号计划所列任务的审查、研究与实施，并须于2026年6月30日前完成。

政府承担本届任期192项立法任务中的171项，因此，政府需尽快完成相关法律文件的审查与修订工作，及时破除体制障碍，努力实现两位数经济增长目标，确保三级政府模式顺畅运行。

另外，陈青敏要求民族委员会、国会其他委员会、起早机关、中央内政部等相关机关和部门按其职能、任务和权限努力完成好被赋予的任务。 国会主席相信，在各机关和组织的创新精神和高度责任感的推动下，立法工作将取得积极成果，使第十六届国会任期成为构建发展体制的任期；面向纪念建党100周年和建国100周年，助力越南形成一个高质量、同步、现代、先进并逐步接轨国际标准和惯例，同时深度契合越南情况的法律体系。

越南国会主席陈青敏发表讲话。图自越通社

试点在立法工作中实施KPI考核机制

会上，政府副总理黎进珠表示，政府被赋予192项立法任务中的171项。这是十分重大的责任，同时也是推动立法工作实现实质性创新的机会。政府将立法工作确定为各部委的核心政治任务，将其作为破解瓶颈、释放资源、推动建造型发展并提升国家治理能力的重要工具。

在此基础上，政府指导集中实现以下五项任务。一是尽快颁布并组织落实政府关于部署第十六届国会立法工作任务的计划；二是按照第66号决议精神持续革新立法思维，并同时落实关于完善法律体系结构的第09号结论；三是强化立法工作中的内部纪律；四是推动立法及法律实施中的数字化转型；五是提升政府与国会在立法工作中的协同效率。

特别是自2026年第三季度起，政府试点在立法工作中实施KPI考核机制，以衡量各部委的 工作进展、质量和问责情况，将其视为审查和评估各部门负责人工作绩效的重要依据。

黎进珠强调，政府将加强统筹指导，定期检查进度，严格把控政策质量，严肃处理拖延积压和材料准备不达标等问题；同时与国会、国会常务委员会及有关机构密切配合，有效部署第十六届国会立法工作任务，提升递交国会审议的政策和材料质量以及法律实施成效。（完）