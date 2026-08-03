国会主席陈青敏：立法要为发展开路

推动创新，提升工作质效



陈青敏指出，此次会议不仅是为即将召开的国会非常规会议作准备，更重要的是统一思想和行动，确保国会各项决定全面贯彻中央以及越共中央总书记、国家主席苏林的指示精神，满足国家发展需要和人民群众的期待。



陈青敏表示，越共十四届三中全会通过了一系列具有战略意义的重要决策。国会的重要任务是及时、高效地将党的主张制度化，为国家发展提供坚实法治保障。



本次非常规会议将审议33项议程，包括通过15项法律草案、4项规范性决议，首次审议7项法律草案，决定有关人事事项，并审议多项经济社会和投资领域的重要内容。



陈青敏要求各位国会代表团团长和党组组长切实加强组织领导，认真研究和讨论各项议题。

越共中央政治局委员、国会党组书记、国会主席陈青敏在河内主持召开国会代表团团长和党组组长会议。图自越通社

他强调，本次会议议程繁重，涉及完善体制、经济社会发展和国家机构建设等一系列基础性问题。国会应集中智慧，重点研究体制机制中的堵点难点，进一步完善相关政策。



确保法律落地实施



陈青敏要求，审议法律草案过程中，要深入贯彻党的方针，全面梳理现行法律中存在的交叉、矛盾和不适应发展要求的规定，确保法律体系协调统一，特别是涉及多部法律修改或整合的法律项目。



他强调，要进一步提高立法质量，对重大政策全面评估其必要性、合宪性、合法性、统一性、可行性以及实施条件，确保法律颁布后能够立即落地见效。



同时，国会还要严肃会风会纪，积极运用数字化平台，不断提升国会工作的现代化、专业化和效率。国会要不断创新立法思维，以法律破解体制障碍、激发发展动力，既不能把现实中的不足合法化，也不能因求全责备而延误改革和发展的步伐。（完）