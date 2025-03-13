国会主席陈青敏：果敢、公正、客观地进行机构改革

出席会议的还有国会副主席、检查团常务副团长武鸿青。



四项检查内容包括关于“继续创新和进行政治体系组织机构改革，使其精简和高效运转的若干问题”的第18号决议（18-NQ/TW）、关于总结第18号决议的第121号结论的实施情况总结；组织实施关于召开各级党代表大会，迈向党的十四大的第35号指示（35-CT/TW）；深入贯彻落实和组织实施关于科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57号决议（57-NQ/TW）；关于2025年经济社会发展补充项目，已实现8%以上的增长目标的第123号结论（123-KL/TW）执行情况。



国会主席陈青敏在听取意见后发表总结讲话时表示，代表们的意见均对检查结果报告草案表示赞成。

会议场景。图自越通社

陈青敏评价，2024年，尽管面临许多困难和挑战，但平定省整个政治体系和人民团结一心，取得许多积极成果。全省21个目标任务中20个完成，其中许多重要目标完成或超额完成。地区生产总值（GRDP）增长7.78%，高于全国平均水平。GRDP规模达53亿美元，位列全国63个省市中的第25位。人均收入达9730万越盾，增长9.7%。贫困率下降了2.12%，超出计划2个百分点。



对于未来一段时间的发展方向，陈青敏要求平定省坚持五大增长支柱，其中重点发展高科技、高价值加工制造的工业中心；把旅游业打造成为先导经济产业；发展以高科技为基础的农、林、渔业，注重科技现代化，提高产量和出口值；促进城市快速可持续发展，使城镇化成为推动经济增长的重要动力；物流服务强劲发展。



关于机构精简改革工作，陈青敏强调，该工作目的在于选拔德才兼备的人参加工作。当前时期，如果干部不坚定、不坚决，有等着别人、依靠别人的心态，怕苦怕难，就必须进行改革。 “我们在机构改革中必须果敢、公正和客观。这是一项艰巨的任务，但只有困难才能成功，”国会主席强调。（完）