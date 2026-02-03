国会主席陈青敏：无愧于立宪立法工作的首要战略参谋机关

2月2日下午，在国会大厦，越共中央政治局委员、越南国会主席陈青敏出席国会法律与司法委员会成立80周年（1946.3.4 – 2026.3.4）纪念典礼并发表讲话。越共中央政治局委员、国会常务副主席杜文战与会。



法律与司法委员会是国会成立最早的机构之一，并已成为国会不可或缺的组成部分。历经多个发展阶段，法律与司法委员会始终确立其作为国会核心机构之一的地位，与国会最重要的职能——立宪和立法职能紧密相连，通过不断的研究和建言，为国会的发展做出了重要贡献。



陈青敏对法律与司法委员会的努力与贡献给予充分肯定，并表示，距离第十六届国会任期仅剩两个月，而越共十四大决议确定需在体制机制上实现强劲突破，使法律体制成为国家的竞争优势和新的发展动力。"这一要求对国会提出了非常重大的任务，特别是在建设配套的发展体制方面。因此，法律与司法委员会的任务是繁重而光荣的，"国会主席明确指出。

陈青敏将二级独立勋章佩戴在法律与司法委员会传统旗之上。图自越通社

陈青敏强调，为了胜利落实新阶段的任务，法律与司法委员会为国会党委领导落实十四大决议法律化方面发挥好参谋助手作用，同时，抓紧完善并呈报中央政治局关于第十六届国会任期立法工作计划草案。



同时，法律与司法委员会继续为完善司法机关的组织与活动发挥参谋作用，满足司法改革要求，确保严格落实立法程序要求及中央政治局关于控制权力、预防和打击立法工作中的消极腐败现象的第178号规定（178-QĐ/TW）。



陈青敏要求法律与司法委员会切实做好规范性法律文件监督以及法律组织实施情况的监察工作，并将其视为第十六届国会任期内的突破口之一。



陈青敏指出，要继续提高立法能力，不断注重培养一支政治过硬、业务精通的干部队伍，无愧于国会立宪、立法和司法改革工作的首要战略参谋机关。（完）