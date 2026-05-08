国会主席陈青敏：提高各级法院审判工作质效

陈青敏在会议上发表讲话时强调，提到法院就是提到公平、公正——人民的信任和依靠的神圣意义。

陈青敏强调：“如果说检察院扮演着法律之上的‘守护者’角色，那么法院就是确保公平和透明的‘掌舵者’——这是促进可持续经济增长的两个先决条件”。

陈青敏建议，今后人民法院必须始终深入贯彻并有效落实党的关于全面推动革新事业、同步实施战略任务、突破性主张，进一步促进国家的发展。

国会主席要求当好党和国家参谋助手，并有效落实关于社会主义法治国家建设、关于司法改革和革新建设、完善法律体系、全面完善国家发展体制的各项主张和政策。

陈青敏建议，应重点提高各级法院审判活动的质量和效率——这是法院部门的核心任务，也是司法改革的核心任务。

陈青敏指出，人民法院要抓紧按工作产品、与审判结果、个人责任和“一把手”责任挂钩来评价干部；做好对外工作、国际合作、研究学习经验，以不断提高国内法院的运作能力，特别是在审理、解决涉外、具有国际性的案件、事务方面，并积极参与国际司法。

越共中央书记处书记、最高人民法院党委书记、院长阮文光强调，最高人民法院党委将继续领导指导整个部门严肃有效地落实党的十四大决议、各项支柱决议以及中央政治局、书记处的结论，以继续提高审判工作质量，维护公平正义，保护人权、公民权，推动司法改革，建设社会主义法治国家。

值此机会，国会主席陈青敏在最高人民法院院内植下纪念树。（完）