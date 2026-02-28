国会主席陈青敏：建立选民名单要确保"准确、足额、规范、及时"

2月28日上午，越南国会主席、国家选举委员会主席陈青敏率工作代表团在乂安省对第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举工作进行了检查和监督。



在与乂安省选举委员会举行工作会议时，国家选举委员会工作团评价乂安省的选举准备工作全面展开，进度符合要求，遵守法律规定和中央的指导。该省的选举组织规模非常庞大，地域类型多样，选民对象多元，对从省级到基层的协调、配合和统一提出了很高要求。该省所取得的成果体现了各级党委、政府和祖国阵线之间团结、紧密配合、统一、同步的精神。



至今，乂安全省已成立1039个乡级人民议会选举委员会，成员超过12050人；确定了3123个投票区，并相应成立了3123个选举小组。选民名单经常性核查、更新，以确保公民的选举权。该省还主动制定了在31个选举单位（涉及12个山区、偏远、地形复杂、交通困难乡）的55个投票区提前举行选举的方案。

国会主席陈青敏视察乂安省兴源乡的选举筹备工作。图自越通社

国会主席陈青敏在指导讲话中强调乂安省面积广大，少数民族人口约50万，因此首要重要任务是制定选民名单要确保"准确、足额、规范、及时"；安排便利的投票区；保障安全秩序并加强宣传，使每位选民都清楚了解自己的权利和义务。



陈青敏要求乂安省继续充分贯彻政治局和国家选举委员会的各项指示；仔细核查选民名单，特别是离开居住地学习、劳动的人员；确保不出现信息遗漏或重复。对于提前选举的地区，需要周密准备投票前、中、后的全部流程，确保绝对安全。



此外，乂安省需要充分准备基础设施、经费、后勤保障；及时印刷、发放文件、票箱、表格；为特殊区域制定应急预案，确保在任何情况下都不被动。选举结束后，数据的汇总、核对及档案的完善必须按规定抓紧、准确完成；主动为各级人民议会第一次会议筹备内容、议程和人事方案。



陈青敏还强调了宣传工作的重要性，以营造全民节日的氛围，同时主动斗争、阻止不实信息，确保选举民主、安全和依法进行。基于主动、同步的准备，国会主席相信乂安省将成功组织选举，为全国共同的成功作出贡献。（完）