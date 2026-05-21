国会主席陈青敏：密切跟踪并全面掌握少数民族地区实际情况

越南国会主席陈青敏5月21日上午与民族委员会常务机构就2026年及2026—2031年任期重点任务举行工作会议。



陈青敏在会上发言时指示民族委员会主动跟踪，全面掌握少数民族地区及山区情况；加强与基层单位的联系，就巩固民族团结，就维护政治社会稳定和国防安全等问题主动提出相应解决方案。



关于2026年和2026-2031年任期的重点任务，陈青敏要求民族委员会继续创新立法思维，提高对法律、法令和决议草案的审查质量，尤其关注对少数民族和山区群众生活影响较大的政策内容。同时，要主动制定具体计划，抓好越共十四大决议以及越共中央书记处、政治局关于促进少数民族地区群众工作创新、第十六届国会任期立法工作方向的指示和结论落实等。



国会主席与民族委员会代表合影。图自越通社

与此同时，加强监督与考察工作，重点监督内容为国会关于批准2026—2035阶段少数民族地区和山区新农村建设、可持续减贫及经济社会发展国家目标计划投资主张的第257号决议执行情况，民族工作中行政手续改革情况和宪法、相关法律和决议执行情况等。



陈青敏要求民族委员会大力推进数字化转型，加大信息技术与人工智能应用力度；继续创新工作方式，提高工作质效，确保做到“明确人员、明确任务、明确时间、明确责任、明确权限、明确成果”等。



陈青敏相信，民族委员会将继续发扬团结与创新精神，促进工作方法不断优化改进，力争在2026年取得丰硕成果，为第十六届国会任期工作奠定良好基础。（完）