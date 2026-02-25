国会主席陈青敏：大力革新政治法律类出版物宣传工作

2月24日下午，越共中央政治局委员、国会主席陈青敏在真理国家政治出版社总部出席第十五届国会第十次会议通过的法律丛书推介会。



陈青敏在推介会上明确指出，发布出版的这套法律丛书，正是对“法律必须先行一步，为改革创新开辟道路，以人民生活和利益作为政策衡量标尺”这一方针的具体落实。



这套法律丛书涵盖了大部分重要领域，满足了实践需求。其中，关于经济与国家治理方面：集中破解土地管理、投资、规划、建设中的堵点；大力推进分级分权，提升国家治理能力等。关于科技与数字化转型方面：首次颁布了同步的法律体系，包括《数字化转型法》、《人工智能法》、《高科技法》，确认了越南在接触新时代潮流方面的先锋作用。关于卫生、教育及社会保障方面：完善了教育、卫生、人口等领域的法律框架，其最高目标是关心越南每一位公民的健康并提升其生活质量。

真理国家政治出版社社长、总编辑武仲林向国会主席陈青敏赠书。图自越通社

陈青敏强调，2026年是贯彻落实党的十四大决议的第一年。为满足新形势下任务的要求，出版社的每一位干部、职员和劳动者需要继续发扬团结传统和奉献精神，努力以高质量和高效率实现既定目标，出色完成党和国家托付的政治任务。



陈青敏要求，真理国家政治出版社继续与国会办公厅协调配合，在每次国会会议期间向国会代表提供有价值的出版物，使代表们能及时、充分地获取必要资料，服务于立法、监督和决定国家重大事项的活动。



陈青敏同时要求出版社与国会各机关密切配合，大力革新理论、政治、法律类出版物的宣传推介工作；升级并发挥出版社现有各传播渠道的效能，从而提高干部、党员和人民的理论水平与政治认识。（完）