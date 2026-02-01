国会主席陈青敏：大力推进选举组织工作中的科技应用与数字化转型

2月1日，越共中央政治局委员、越南国会主席、国家选举委员会主席陈青敏率工作代表团莅临芹苴市调研检查第十六届国会代表及2026-2031任期各级人民议会代表选举前期准备工作情况。



此次监督检查旨在评估换届选举各工作环节的进度与质量，及时疏通堵点、难点，统一工作方法，确保选举民主、合法、安全、节约，真正成为全民的节日。



陈青敏在与芹苴市选举委员会的工作会议上发表讲话，对芹苴市严格落实中央政治局关于领导第十六届国会代表及2026-2031任期各级人民议会代表选举工作的第46-CT/TW号指示以及中央各指导文件表示充分肯定。特别是对芹苴积极主动促进创新、提高信息技术应用水平，进而减少差错、增强透明度给予高度评价。



陈青敏提出了近期需要做好的一些重点工作任务，要求芹苴选举委员会继续核查、更新和做好选民名单张榜公示工作，保障公民选举权；关注工业园区、出口加工区等特殊区域；坚决做到不漏、不误。投票时间应灵活安排，为选民创造最便利条件；对武装力量需制定合适的投票计划，确保完成政治任务。

陈青敏明确指出，要做到分工明确，职责清晰，市委常委会、党委会成员及各厅局领导须从现在起至2026年3月15日直接深入乡、坊、选举单位、选举小组等基层，将具体责任落实到每个区域。应加强对基层干部队伍的培训，遵循“手把手”指导原则。



陈青敏还特别强调保障选举工作的安全与秩序，主动制定应对突发情况的方案，绝不可掉以轻心。



*当天上午，陈青敏实地考察芹苴市宁侨郡25区信息馆第26号投票区。他指出，本次选举因实行两级地方政府模式而与往届有所不同。许多有选举工作经验的干部已离职，因此必须加强对直接参与选举工作人员的培训。



陈青敏强调，距离选举日仅剩41天，市选举委员会必须集中智慧与力量推进各项工作落实，加大宣传力度，挨家挨户核查选民名单，为公民充分参与投票、履行公民权利与义务创造一切便利条件。（完）