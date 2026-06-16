国会主席陈青敏：国会对外工作助力完善体制 为发展创造有利环境

陈青敏发表讲话时强调外交部在落实党和国家对外工作方面取得的突出成果，为提升越南国际地位、巩固对外工作大局、营造有利于国家发展的外部环境作出了积极贡献。同时，高度评价有关部门和机构主动负责、密切配合，确保国会对外活动持续、顺利、高效开展。

他表示，越共中央政治局第06-NQ/TW号决议继续肯定对外工作与国防、安全一道，是一项重要而经常性的任务；必须主动维护和平稳定的环境，最大限度争取国际资源和有利条件，为国家发展和祖国保卫事业服务。进入新发展阶段，对外工作不仅要为未雨绸缪地捍卫祖国作出贡献，还要成为推动国家发展的重要动力。

陈青敏强调“三个机构，一个目标：为国会领导人对外活动提供最好的参谋和服务”方针；需要加强协调配合，坚持未雨绸缪谋划，从调查研究、形势研判和决策参谋等环节提前介入。

陈青敏要求各单位正确认识国会对外工作在全面、现代的国家对外总体格局中的地位；与党的对外工作、国家外交和民间外交工作同步开展；紧贴战略优先，保障国家-民族利益，直接服务各发展目标。

他要求从“对外服务于关系”思维强力转向“对外创造发展”，发挥议会外交中的战略自主和自强精神。国会需要主动推动立法合作，交流国家治理经验，吸收世界良好实践以完善体制、提升治理能力，同时争取知识、科学技术和有利的国际条件服务于国家发展。

陈青敏强调必须以实际效果为衡量标准，认为对外活动的成功不仅在于访问或签署的协议，还在于将对外成果转化为切实利益和国家发展新动力的能力。

陈青敏要求提升越南国会在区域和国际议会机制中的地位和话语权。越南国会需要继续发挥其作为多边议会论坛积极、负责任成员的作用；逐步从积极参与转向主动贡献、提出倡议，并在符合越南利益和能力的问题上参与议程设置。

外交部、国会国防安全与对外委员会和国会办公厅签署协调机制。图自越通社

借此机会，外交部、国会国防安全与对外委员会和国会办公厅签署了关于组织国会领导人对外活动的协调机制。（完）