国会主席陈青敏：北江省调整行政单位 加快地方经济社会发展

12月17日下午，在北江省会议中心，北江省召开会议，公布越南国会常务委员会《关于2023-2025年北江省县和乡级行政单位重组》的第1191号决议（1191/NQ-UBTVQH）。国会主席出席会议并发表指示性讲话。

国会主席陈青敏明确表示，近期，国会常务委员会已完成2023-2025年阶段全国拥有必须进行调整行政单位的51个省市（包括北江省在内）的全部工作（其中共有37个县级单位和1178个乡级单位）。

国会主席陈青敏强调，国会常务委员会于2024年9月28日签发《关于2023-2025年北江省县和乡级行政单位重组》的第1191号决议。这是党和国家对安勇县（越南语：huyện Yên Dũng）、陆岸县（越南语：huyện Lục Ngạn）、北江市乃至整个北江省党委、政府和人民的努力和决心的认可。虽然工作量很大，但北江省整个政治系统上下一心，下大决心、做出更大努力、坚决行动、重点突出，把既定的要求和任务落到实处。

国会主席陈青敏代表党和国家领导人以及国会常务委员会高度评价近年来北江省在经济社会发展、国防安全和县级与乡级行政单位重组等方面所做的努力和取得的突出成绩，并给予热烈赞扬。

国会主席陈青敏强调，最重要的是进行行政单位重组，让当地社会经济更加快速发展，办事更加便捷、有效，人民群众物质精神生活不断得到改善；传统文化价值观得到更有效的保存并更好的发挥其价值。

国会主席陈青敏要求北江省各级党委、政府、祖国阵线和全省各组织继续认识各级党委的领导作用和战斗力，进一步加强党建工作，提高干部党员素质。特别是要深入领会并严格落实苏林总书记关于预防和打击腐败、浪费、消极现象的重要指示，为发展创造资源，为推动国家进入民族崛起的新时代作出贡献。

国会主席陈青敏要求，切实做好国会常委会决议的宣传工作，使全体干部、党员和人民群众清楚地认识、正确理解、认同并积极贯彻落实；及时掌握干部、党员、公务员、公职人员、职工，特别是落实行政单位重组受影响者的思想诉求，并制定适合解决方案。

根据国会常务委员会第1191号决议，北江省重新划分4个县级行政单位（将安勇县的行政边界并入北江市；调整陆岸县和山洞县（越南语：huyện Sơn Động）的行政边界以成立朱市（越南语：thị xã Chũ）；设立北江市直辖的13个坊，朱市直辖的5个坊；设立陆岸县直辖肥田镇（越南语：thị trấn Phì Điền）和扁洞镇（越南语：thị trấn Biển Động）。该决议自2025年1月1日起生效。（完）