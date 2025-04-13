国会主席陈青敏：北宁省同步建设现代化数字基础设施与数字平台

4月13日下午，国会主席陈青敏出席并在北宁省北宁市举行的“科技、创新与数字化转型——北宁突破与发展”论坛上发表指导讲话。



此次论坛吸引了300多名代表参加，包括中央各部委、北宁省及下辖各县、市、镇领导，专家、科学家、知名企业代表，以及国内和北宁省部分高校的教师和学生。



论坛重点介绍北宁省在科技、创新和数字化转型方面的规划、发展方向及其组织、管理与运行模式，同时提出切实可行的解决方案，助力发展数字工业、数字政府、数字经济、绿色经济、数字社会与数字公民，进而满足未来发展需求。这也是北宁省征询国内外专家和研究机构意见的契机，旨在勾勒并引导重点和突破性发展项目的组织与运行模式。



陈青敏在指导讲话中指出，2024年12月22日，越共中央政治局颁布了关于实现在科技、创新和数字化转型突破发展的第57号决议（số 57-NQ/TW）。紧接着，全国贯彻该决议的会议于2025年1月13日召开。在第九次特别会议上，国会通过了第193号决议（193/2025/QH15），试点若干特殊机制和政策，以推动国家科技、创新与数字化转型的突破发展。预计国会第九次会议将审议《数字技术工业法》和《科技与创新法》草案。

陈青敏强调，现在正是推动科技、创新和数字化转型革命的黄金时期，呼吁北宁省同步、现代化地建设数字基础设施和数字平台。省级机关应研究并投资建设现代数据中心，尤其重视发展人工智能（AI），以满足日益增长的数据存储与处理需求，实现投资和运营成本优化，并提升系统的灵活性与信息安全性。



在发展数字经济和支持企业数字化转型方面，陈青敏主席建议省人民委员会及相关厅局、协会制定并实施全面方案和配套支持计划，尤其要协助中小企业、合作社和个体工商户推进数字化进程。



同时，应优先研究并提供深度数字化转型解决方案，应用新技术于北宁省具有优势的重点经济领域，如工业制造、旅游业、高科技农业等，助力实现甚至超额完成数字经济在地方生产总值（GRDP）中的比重目标。



在论坛框架下，陈青敏见证了北宁省人民委员会与越南韩国企业协会、河内理工大学和邮电科技学院的合作备忘录签字仪式。（完）