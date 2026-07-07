国会主席陈青敏：创新思维提升参谋水平，果断行动提高工作效率

7月6日下午，越南国会主席陈青敏主持召开国会领导与国会各机构、国会办公厅之间的工作交班会，总结2026年上半年工作并部署下半年任务。



陈青敏主席在会上要求，各机构必须创新思维提升参谋水平；果断行动提高工作效率；严明纪律巩固信任；以结果为衡量标准，以人民为服务目标。



在概括上半年取得的成果时，国会主席强调，国会继续肯定了其在完善体制和执行战略任务中的支柱作用，为破除瓶颈、为发展注入新动力作出了贡献。



国会主席指出，过去6个月来的一项突出成果是，国会在领导、指导和组织实施方式上取得了明显的转变。参谋质量、协调配合及执行任务显著提升，在国会活动中形成了新的工作方式、新的规范和新的气象。立法工作有多项创新，加强了数字化转型与人工智能的应用，确保了及时性和准确性。



会议现场。图自越通社

从上半年的实践出发，国会主席陈青敏要求全系统继续贯彻始终：组织创新必须与思维创新并重；完善体制必须与提高执行质量相结合；纪律必须与责任同行；最终的效率必须用具体的结果、用服务国会代表、选民和人民的质量来衡量。



国会主席强调，完善体制是核心任务，同时要求大力创新监督活动，向务实方向发展，加强事后检查并追责到底。



国会主席建议，要在数字化转型和建设“数字国会”方面取得明显转变。数字化转型不仅是技术的应用，还要成为一种全新的治理方式；必须有效开发利用数据，加大人工智能的应用力度，最大程度减少中间环节，缩短工作处理时间，提高服务国会活动的质量。



此外，需要严明纪律、整顿纲纪，并提高一把手的责任意识。各项任务必须按照“明确人员、明确任务、明确责任、明确进度、明确产品、明确结果”的原则严格开展，以确保及时解决实践中提出的问题。



国会主席强调，重点不在于做更多的工作，而在于做更正确、更迅速、更高效且创造更多价值的工作。他要求每个机构、每位领导同志和每一名干部必须将决心转化为行动，将工作计划转化为具体成果；用工作结果来彰显能力，用服务效率来体现责任，并将国会代表、选民和人民的满意度作为最高衡量标准。



国会主席相信，凭借团结的传统、本领以及高度的责任精神，国会各机构将圆满完成2026年的各项任务，从而创造新气象、树立新信心，与全党、全民、全军一道，胜利实现国家发展的各项目标。（完）