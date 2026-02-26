国会主席陈青敏：严格组织投票和计票工作，最迟于3月25日公布选举结果

2月26日，越共中央政治局委员、国会主席、国家选举委员会主席陈青敏主持召开全国视频会议，部署第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表选举工作，评估各项工作筹备进展情况，明确冲刺阶段重点任务，确保选举顺利举行。

会议听取了国家选举委员会关于选举筹备工作的报告，以及政府、越南祖国阵线中央委员会和部分部委、地方关于工作进度和未来工作任务的汇报。与会代表围绕重点问题进行交流讨论，分享经验，统一认识，研究解决实际工作中遇到的困难。

陈青敏在讲话中对全国各地选举前期筹备工作给予肯定，认为各项工作整体部署及时、组织周密、有序推进。同时指出一些不足之处，如一些地方在行政区划调整、实施两级地方政府模式过程中仍存在困难，选举信息化系统需进一步完善，在少数民族地区和轮班制企业职工中的宣传工作有待加强。

结合2021年选举实践经验，陈青敏总结了五点重要经验：一是充分发挥全民族大团结力量，凝聚人民群众的信任与共识，动员整个政治体系积极参与；二是坚持各级党组织的有力领导和密切协调配合；三是加强宣传工作，丰富宣传方式，确保全过程公开透明、民主公平；四是严格落实候选人推荐、协商和征求选民意见等程序，选出符合条件、德才兼备的代表；五是主动掌握基层情况，完善安全保障方案，加强监督检查，确保社会治安秩序和公共安全。

陈青敏强调，尽管筹备工作总体进展顺利，但绝不能掉以轻心。下一阶段要继续严格落实中央政治局有关指示和结论精神，认真组织选民见面会，确保民主、平等和公开；全面核查选民名单，切实保障公民选举权利。

同时，要加强选举宣传工作，在特殊地区和特殊选民群体中开展针对性宣传；切实维护社会安全稳定，防止影响选举秩序的任何行为；依法依规处理投诉举报，完成选举结果确认和当选代表资格审查工作。

陈青敏强调，要严格、客观地组织投票和计票工作，依法按时公布选举结果，最迟不得晚于3月25日。他指出，程序越严谨、结果公布越及时，就越有利于增强选民和社会各界的信任。

根据计划，第十六届国会第一次会议预计将于4月6日召开，各地人民议会随后召开首次会议。国会常务委员会正在积极准备干部工作及相关议程。

陈青敏强调，本次选举是国家重要政治事件。越共中央总书记苏林曾表示，选举的成功将为新一届国家机关的组建和完善奠定坚实基础，为落实越共十四大决议创造良好的政治社会环境。

陈青敏表示，相信在各级党组织的坚强领导下，在整个政治体系的密切配合和人民群众的积极参与下，第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表选举将取得圆满成功。（完）