国会主席陈青敏赴9师开展走访慰问和工作调研

陈青敏对9师十分重视政治单位建设给予高度评价，认为这是提升综合质量和战斗力的决定性因素；同时将推进决胜竞赛运动与深入学习和践行胡志明主席的思想、道德和作风紧密结合。



另一方面，9师一向重视加强对各级干部的培训与进修，从而不断提升训练水平；积极将信息技术和仿真技术运用于训练活动中；持续做好宣传动员群众工作，为建设日益稳固的全民国防阵势作出积极贡献。



陈青敏希望9师干部、战士为前辈用鲜血和生命铸就的光荣传统感到自豪，坚定信心，续写新的辉煌篇章，不辜负党、国家、军队和人民的信任与重托。



面对新阶段祖国建设与捍卫任务要求，陈青敏要求9师深入贯彻落实越共十四大决议、越共人民军第十二次代表大会（2025—2030年任期）、越共9师代表大会（2025-2030年任期）决议；全力落实国会已颁布的军事、国防相关法律；严格执行中央、政治局、书记处和中央军委的各项决议、指示和规定等。



陈青敏发表讲话。图自越通社

陈青敏要求，9师加强党对人民军的绝对、直接、全面领导，以及国家对人民军的集中统一的管理和调控。这是建设革命化、正规化、精锐化、现代化军队过程中核心内容，其中，重中之重为确保政治功能强。



另外，在推进建设革命化、正规化、精锐化、现代化、立场坚定、目标不移、具备抵御一切外部消极影响的“免疫力”军队的同时大力发挥创造力，提升政治思想教育质量等。



将深入学习和践行胡志明主席的思想、道德和作风与推进各竞赛运动紧密结合，为维护党的思想基础作斗争，巩固思想阵地和“民心阵势”；有效挫败“和平演变”、“军队非政治化”等阴谋。



陈青敏指出，距离第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举日仅剩11天，要求9师党委和指挥部加大宣传力度，让干部、战士们充分意识到这一政治盛会的意义和重要性以及参加选举既是公民的权利，更是神圣的政治责任。



陈青敏相信，凭借“团结—谦逊—英勇—创新—出动必胜、作战必决”的光荣传统，9师必将成功组织第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举活动，为全国的共同成功作出积极贡献。（完）