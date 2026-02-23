国会主席陈青敏走访越南祖国阵线中央委员会 共贺新春并部署选举工作

在2026年丙午年春节假期后的首个工作日，越共中央政治局委员、国会党委书记、国会主席陈青敏于2月23日上午前往越南祖国阵线中央委员会走访，并向全体员工致以新春祝福。越共中央政治局委员、中央书记处书记、祖国阵线及中央团体党委书记、越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀陪同出席。

陈青敏向裴氏明怀以及祖国阵线中央委员会主席团成员和全体干部致以最美好的新年祝愿。他高度评价并感谢祖国阵线中央委员会过去一段时间与国会常务委员会、国会党委及国家选举委员会的密切配合，特别是在国会承担大量艰巨、复杂且前所未有的新任务过程中，发挥了重要的协同作用。

在回顾2025年工作时，陈青敏指出，各级祖国阵线在选举工作中认真指导、积极参与，尤其是成功组织协商会议并确保进度与质量，为后续工作奠定了坚实基础。

陈青敏高度评价各级祖国阵线在春节前夕提前成功召开第三次协商会议，使国家选举委员会得以在节前及时发布第151/NQ-HĐBCQG号决议，公布第十六届国会代表正式候选人名单。他转达了越共中央总书记苏林对两个机关紧密配合、高效完成此项工作的肯定。

陈青敏强调，三月份的核心任务是成功组织第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举。他要求越南祖国阵线中央委员会继续加强领导和指导，确保各级阵线依法依规推进选举程序，坚持 “已经做得好，还要做得更好” 的精神。

他特别提出三点要求：倾听和反映民意：各级祖国阵线要继续倾听并如实反映选民心声，及时向国会、政府及相关部委转达：加强选民宣传：确保每位选民清楚了解自身的权利和义务，积极主动参与投票，选出最合适的人选：强化一线培训：特别重视对全国3321个乡、坊和特别行政区的阵线干部开展选举业务培训，确保程序严谨、零差错，为选举成功提供坚实保障。

陈青敏建议，国会常务委员会应与越南祖国阵线中央委员会主席团适时召开会议，总结配合规章执行情况，为今后更有效地开展各项任务奠定基础。

裴氏明怀代表祖国阵线中央委员会感谢陈青敏及国会、国家选举委员会长期以来对祖国阵线工作的深切关心与密切配合。她表示，经过三轮协商，已遴选出既符合结构比例又具备优秀能力与素质的候选人，正式候选人名单已依法公布。她还透露，近期将为各级阵线干部集中举办选举业务培训会议。

值此丙午年新春之际，裴氏明怀祝愿陈青敏及国会领导身体健康，继续带领国会在国家发展新阶段圆满完成重大使命。（完）