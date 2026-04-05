国会主席陈青敏走访河内总教区 祝贺2026年复活节

在2026年复活节来临之际，越南国会主席陈青敏于4月5日上午走访河内总教区，向天主教界致以节日祝贺。他强调，越南党和国家一贯尊重并保障公民的信仰自由和宗教自由权利，高度评价广大天主教同胞为国家发展以及推动越南与梵蒂冈关系所作出的积极贡献。



陈青敏代表党、国家和祖国阵线领导人，向河内总教区总主教武文添、越南主教团副主席以及各位主教、神父、修士和教民致以诚挚祝福，祝愿大家度过一个平安、幸福的复活节。



陈青敏在介绍国家发展情况时表示，越南经济规模预计达到5140亿美元，居世界第32位；近5年平均增长率为6.2%，其中2025年增速达8.02%；人均收入达5026美元。宏观经济保持稳定，通胀得到有效控制，民生得到持续保障和改善，国防安全不断巩固。这些成果凝聚了全国人民的共同努力，其中包括超过780万天主教同胞的积极贡献。



陈青敏高度评价天主教同胞在医疗、教育、新农村建设、慈善公益、环境保护及维护社会治安等领域的积极作用。特别是在近期举行的国会和各级人民议会代表选举中，有2名神父当选国会代表、12名神父当选省级人民议会代表，充分体现了广大教民对国家政治生活的积极参与。







谈及今后工作方向，陈青敏指出，第十六届国会第一次会议将于4月6日开幕，会议将审议《信仰宗教法（修订案）》，旨在进一步完善法律框架，为宗教组织依法开展活动创造更加有利条件，同时发挥宗教文化价值和资源优势，服务国家可持续发展。



他强调，越南与梵蒂冈关系正呈现积极发展态势。自2023年12月设立教廷驻越南常驻代表以来，双方关系不断深化。越南领导人已邀请教皇利奥对越南进行正式访问，充分体现了越南加强双边关系的诚意与愿望。



陈青敏表示，希望武文添总主教及越南主教团继续引导广大天主教同胞践行“在民族大家庭中践行福音”的精神，与国家同心同行，为经济社会发展和越梵关系巩固作出积极贡献。



武文添总主教对党和国家领导人的关心表示感谢，对越南取得的发展成就表示欣喜。他表示，广大天主教同胞将继续弘扬“好教徒也是好公民”的光荣传统，积极参与国家建设与发展事业。（完）