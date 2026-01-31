国会主席陈青敏看望慰问芹苴市优抚家庭并拜年

在热烈庆祝越南共产党第十四次全国代表大会取得圆满成功、纪念越南共产党成立96周年，并迎接丙午年春节的氛围中，1月30日下午，越共中央政治局委员、国会主席陈青敏看望慰问芹苴市平水坊优抚家庭并拜年，同时向他们赠送春节慰问品。



陈青敏指出，尽管面临诸多困难和挑战，世界形势复杂多变，但国家在各领域仍取得了突出成果。2025年国内生产总值（GDP）增长率超过8.02%；越南经济规模达到5140亿美元，人均GDP约5026美元；国家财政收入超过2600万亿越盾（约合1002亿美元），创历史新高；人民的物质和精神生活水平不断提高。同时，党建和政治体系建设取得显著成效，组织机构持续精简、高效地运行。



国会主席对芹苴市以及平水坊在经济社会发展方面保持良好态势感到高兴。芹苴市地区生产总值（GRDP）增长率达7.23%；国家财政收入达到25.877万亿越盾（约合9.97亿美元），完成并超额完成既定目标，为实现全国经济社会发展目标作出积极贡献。



关于国会的工作，陈青敏指出，越南国会持续推动立法理念创新。2025年，国会审议通过了89部法律和91项决议，数量创历史新高。在立法过程中，国会严格遵循职权法定原则，法律条文仅规定属于国会职权范围的事项，同时充分赋予政府在法律实施中的自主性和灵活性。此外，国会积极推动数字化转型、数字化应用及人工智能技术在立法与监督工作中的深度融合，在显著提升工作效率的同时，切实保障了通过的法律和决议的质量。

国会主席陈青敏发表讲话。图自越通社

值此机会，陈青敏建议平水坊党委尽快落实越共十四大决议，并制定切实可行的行动计划，推动决议落到实处。同时，平水坊须为第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表选举成功举行做好准备，为下一届国会和人民议会选拔优秀代表。



陈青敏强调，平水坊乃至芹苴市应注重全面加强干部培训，将干部队伍建设作为一项重点任务。



国会主席指出，为确保2026年实现两位数增长目标，芹苴市及各坊、乡必须下定决心，更加果断地落实经济社会目标。



他还要求平水坊党委和政府贯彻落实中央书记处第55-CT/TW号指示，保障全体人民都能欢度新春佳节。（