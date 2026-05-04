国会主席陈青敏在霍门郡宫国家历史文化遗迹进香

在庄严肃穆的气氛中，陈青敏率代表团虔诚进香、敬献花篮，并默哀一分钟，深切缅怀胡志明主席、历届党中央领导人以及为民族解放和国家统一事业英勇献出一生的战士、同志、同胞和祖国优秀儿女。



在遗迹留言簿上留言时，陈青敏对能够参观霍门郡宫国家历史文化遗迹表示感动。这里是南圻起义事件（1940年11月23日）的发生地，并留下了“十八符村”（也称为“十八篓叶村”）军民在漫长历史征程中的诸多斗争事迹。



遗迹是对年轻一代开展革命传统教育的宝贵场所。图自越通社

他强调，南圻起义战士们为国捐躯、决意牺牲的精神，为锤炼党和人民的爱国主义精神和坚强不屈的意志作出了贡献，从而赢得了八月革命和两场长期抗战的胜利，使国家获得完全独立、统一，人民得以生活在和平、温饱、幸福之中。



陈青敏指出，该遗迹是对年轻一代开展革命传统教育的宝贵场所，要求胡志明市和霍门乡党委、政府及人民切实保护好、传承好，使当代和后世子孙不断学习、弘扬“南圻起义”精神，在建设和保卫越南社会主义祖国、推动胡志明市朝着文明、现代、义情方向发展并奋力建设成为国际大都市的进程中稳步前进，在民族繁荣发展的新纪元中为国家发展作出更大贡献。



霍门郡宫历史文化遗迹具有历史、文化、军事价值。这里与“十八符村”起义及南圻起义（1940年11月23日）紧密相关。这些起义留下了许多歌颂不屈精神的顺口溜、童谣。同时，也体现了组织力量、建立游击基地的艺术，蕴含着许多宝贵的经验教训。（完）