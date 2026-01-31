值此越南共产党建党96周年，丙午年春节来临之际，1月31日上午，越共中央政治局委员、国会主席陈青敏和工作代表团已看望慰问同塔省波星乡（Ba Sao）优抚对象、贫困户和当地武装力量干部及战士，向他们致以最美好的新春祝福并赠送慰问品。



陈青敏表示，2025年，尽管仍面临诸多困难和挑战，但国家取得了十分积极的成果：宏观经济保持稳定，通胀得到有效控制，民生得到保障。具体而言，国内生产总值（GDP）增长8.02%；经济规模约达5140亿美元，位居世界第32位；国家财政收入超过2600万亿越盾（折合人民币7027亿元），创历史新高；人均GDP约5026美元。与此同时，国防安全得到保障，空域、海域、边界和海洋岛屿主权持续得到巩固。对外工作不断加强，越南在国际舞台上的地位和声誉日益提升。从中央到地方的党建和政治体系建设受到高度重视。他强调，上述成就离不开同塔省和波星乡作出的重要贡献。



2026年任务十分重大，陈青敏建议同塔省及波星乡尽快通过具体行动计划推动越共十四大决议早日落实到处；为实现两位数增长制定计划，完成经济社会的各项目标任务。



国会主席陈青敏向同塔省优抚家庭和贫困户赠送慰问品。图自越通社

陈青敏强调，将于2026年3月15日举行的第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表选举的筹备工作是当前核心政治任务。因此，国会主席要求加大宣传力度、选民名单编制和选举组织工作必须严谨、民主、依法地进行，选出德才兼备、值得信赖的代表进入国会和各级人民议会。同时，维护政治安全和社会治安秩序，保持警惕态度，防范敌对势力的一切破坏活动，确保选举安全、有序、成功举行，真正成为全民的节日。



陈青敏建议同塔省及波星乡严格落实中央关于建设坚强基层政权的指示，着力培养德才兼备的干部队伍，推进行政改革，为企业和人民创造便利条件，保障全体人民都能欢度新春佳节。



值此机会，陈青敏一行见证了越南外贸股份商业银行（Vietcombank）向同塔省前江重点高中学校赠送用于建设STEM教室的30亿越盾。（完）



