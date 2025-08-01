国会主席陈青敏出访三国之旅：促进越南与非洲和欧洲的合作关系

推动越南与塞内加尔关系走深走实

陈青敏是自1969年两国建交以来首位对塞内加尔进行正式访问的越南党和国家领导人。

塞内加尔领导人以超越了通常的接待礼仪向陈青敏一行给予热情、真诚和尊重的接待，体现了塞内加尔对越南和越南国会地位和作用的重视。

在坦诚开放的氛围中，两国领导人强化推动越塞关系日益深入有效发展的决心。塞内加尔欢迎并愿为越南科技和服务企业在该国投资兴业创造便利条件。陈青敏建议双方继续完善贸易、工业和投资等领域的法律框架，加强贸易活动，促进企业对接，促进向对方市场出口两国主要产品。

陈青敏与塞内加尔国民议会议长马利克·恩迪亚耶（Malick Ndiaye）共同出席促进越塞合作政策座谈会，这是大力推进两国经贸与投资合作的重要活动。

在此次访问框架内，双方签署了多项重要文件，包括越南与塞内加尔每年10万吨大米采购协议，有助于提升越南农业的地位。越南愿意支持塞内加尔发展农业生产活动，从而加强双方的互信、合作和可持续发展。

为扩大越南与摩洛哥双边关系注入动力

越南与摩洛哥历史建立在越南争取民族独立斗争中见年岁月的基础上，越摩两国良好友好合作关系不断得到培育和发展。

在两国即将纪念建立外交65周年的背景下，陈青敏此次访问摩洛哥具有重要意义，开启了议会合作的新阶段，为推动两国在农业、可再生能源、气候变化、磷酸盐、电动汽车、纺织品、电子元件和旅游等优先领域的合作作出贡献。

两国领导人在友好和开放的气氛中一致同意双方要更加努力推动经贸合作与政治关系相适应，促进双向投资合作，在发展与各地区合作中成为对方的“门户”。

在议会合作方面，双方同意在多边议会框架上密切配合，促进青年议员和女性议员之间的交流，加强高层代表团互访，促进对话，分享立法经验，构建数字化转型、应对气候变化、发展绿色经济等领域的法律框架，促进议会外交活动，为各部委、行业和企业之间的合作牵线搭桥。值此之际，越南国会与摩洛哥众议院签署了合作协议。

值此机会，摩洛哥各家媒体纷纷报道陈青敏的此次访问，并对两国未来关系作出积极的评价。

展现越南对多边主义的坚定承诺

国会主席陈青敏出席世界议长大会一事具有重要意义，体现了越南在联合国和多边机制面临诸多挑战的背景下对多边主义做出的坚定承诺。

会上，陈青敏发表了重要讲话，符合世界议长大会的主题，其中强调促进议会和多边主义的合作与团结，造福世界各国人民。

陈青敏呼吁世界各国议会求同存异，携手建设所有人都能生活在和平、正义和繁荣之中的未来。

陈青敏发表的讲话凸显多边主义在建设和平与安全、促进可持续发展和创新方面不可替代的作用；发挥议会合作在确保法治、遵守国际法、履行国际承诺、树立互信、促进对话、寻求当前挑战的可持续解决方案方面的作用，并代表人民的声音。

值此机会，陈青敏一行与各国议会及联合国领导人会面与接触，增进了相互了解和政治互信，为进一步深化越南与各国的合作，特别是议会合作作出了贡献。

陈青敏在日内瓦会见瑞士国民院议长玛雅·里尼克（Maja Riniker）和瑞士联邦院议长安德烈亚·卡罗尼（Andrea Caroni）。

会见中，瑞士国民院和联邦院议领导人都支持2025年重启《越南与欧洲自由贸易联盟自由贸易协定》的谈判，旨在将双边贸易与两国潜力和优势相称。双方还就立法、监管和国家重大问题决策等方面的合作交换了经验。

值得一提的是瑞士在国际金融中心、金融银行等领域的经验助力越南完善法律框架，满足新时期快速且可持续发展的需求。因此，“国际金融中心建设与运营—给予越南的建议”座谈会吸引两国众多专家和企业代表参加。

瑞士前驻越南大使伊沃·西伯（Ivo Siber）表示，本次座谈会体现了两国在加强金融领域的双边合作潜力巨大，有助于巩固越南在胡志明市和岘港建设金融中心的计划。

陈青敏对塞内加尔、摩洛哥和瑞士进行的访问已圆满结束，并取得切实结果，为促进与三国的合作以及议会合作作出贡献，最大限度地吸引国际资源，服务于民族奋发图强新纪元的国家发展目标，致力于提升越南和越南国会在国际舞台上的形象和地位。（完）