国会主席陈青敏出席第二届儿童模拟国会会议

该活动由胡志明共青团中央委员会、少年先锋队中央委员会同国会文化教育委员会、国会办公室、各有关部门联合举行。



原国会主席阮氏金银、国会副主席阮氏青、政府副总理黎成龙等领导以及全国63个省市306名儿童代表出席会议。



在会议开始前，代表们和儿童们为在暴雨洪水中死亡的同胞、战士和儿童默哀一分钟。



儿童模拟国会会议是儿童们说出他们声音、心声和愿望的平台，同时为儿童们践行政治活动，培育国家未来主人翁——儿童们的梦想和抱负创造机会。该活动也展现出党、国家、国会领导和全社会对少年儿童保护、关照和教育工作的关注。



会议上，组委会已向代表们报告了儿童们在2023年第一届儿童模拟国会会议上提出的意见和建议处理工作；20224年第二届儿童模拟国会会议的准备工作和在9月27日至28日两天内召开的会议上举行的各项活动。



在询问活动上，模拟国会儿童代表已说出地方儿童们的愿望，涉及“预防校园欺凌”和“预防校园烟草和兴奋剂危害”两大问题，澄清全国儿童选民关注的问题。在询问活动后，教育培训部部长阮金山、卫生部部长陶红兰已就会议的两大问题同儿童国会代表交换意见。



国会主席陈青敏在会议上发表讲话时强调，党、国家始终对儿童保护、关照和教育事业给予特别关注。实施国家革新近40年来，随着经济社会的发展，国防安全保障、建设强大的政治系统等工作齐头并进，越南在关照、教育和保护儿童权利方面取得较为全面的成果，获联合国的认可和给予高度评价。除了国家各种资源外，在2023和2024年内，团中央和少先队中央委员会已为儿童保护工作筹集了1235亿越盾。各级、各行业和各地方也为青少年活动提供大力支持。



陈青敏高度评价第二届儿童模拟国会会议选择“预防校园欺凌”和“预防校园烟草和兴奋剂危害”两大问题较为切实并获得社会舆论的关注。



陈青敏高度评价会议期间已举行丰富、切实的活动，祝贺本届儿童模拟国会会议圆满成功。



为了继续更好落实儿童保护、关照和教育工作，陈青敏建议国会、政府、各部门和地方、团中央、少先队中央委员会继续深刻贯彻党、国家关于儿童保护、关照和教育工作的主张、政策和法律；核查，进一步完善关于预防侵犯儿童、校园欺凌，防范烟草，尤其是电子烟、加热烟草等的危害相关法律政策，解决儿童的建议和意见等工作。



陈青敏建议家长们需更加关注、倾听儿童，让他们在自己的家庭里真正享有幸福、快乐的生活。陈青敏认为关照和教育儿童是学校、家庭和全社会的责任，需着手参与并真正关注该问题。教育培训部进一步加强学校里道德教育工作。教师们创建友好、安全的教育环境，让儿童每日上学都是快乐的一天。社会进一步提高责任精神，更加关爱儿童，随时随地保护孩子。（完）

越通社