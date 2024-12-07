国会主席陈青敏会见越日专家协会代表团

越通社特派记者报道，在对日本进行正式访问框架内，当地时间12月7日，越南国会主席陈青敏会见由广岛大学常务副校长金子真司（Shinji Kaneko）为团长的越日专家协会（VJS）代表团。

会见时，陈青敏明确表示，近年来，越日合作关系得到大力推进，并在各领域的合作成果丰硕。两国政治互信日益高涨，高层及各级代表团的互访频繁，两国经济合作取得许多积极发展。日本继续是越南最重要的经济伙伴、第一大官方发展援助提供方、第二大劳务合作伙伴、第三大投资和旅游合作伙伴、第四大商业贸易伙伴。两国正在拓展数字化转型、绿色转型、半导体技术等新领域的合作。两国民间交流、地方交往、人力资源合作日益密切。旅日越南人尤其是知识分子不断发展壮大，为两国经济社会发展和友好合作关系作出积极贡献。

金子真司介绍越日专家协会与越南展开的合作项目。他表示，该协会的宗旨是吸引并有效利用日本科学技术和创新投资资源，以参与越南科学活动、技术转让和创新事业，为与国内外价值链相关的工业、农业和服务业的创新生态系统的发展做出贡献。

陈青敏建议加强两国在数字化转型、能源转型、高科技农业应用、生物技术、医疗卫生、人工智能和半导体等日本具有优势和越南具有需求的领域的合作关系；促进日本企业对越南的投资，重点是技术转让；推动高素质人力资源尤其是科技人力资源培训的合作；继续为培养在日本广岛大学、九州大学等大学学习和研究的越南优秀大学生创造有利条件，帮助他们成为未来科研专家。

陈青敏希望继续扩大越南与日本科学家和专家之间的网络；促进两国高等院校和研究所之间的合作。（完）