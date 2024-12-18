国会主席陈青敏会见越南驻外大使和代表机构首席代表

18日上午，越南国会主席陈青敏在国会大厦会见即将启程履行新任务的越南驻外大使和代表机构首席代表。



越南驻外各位大使和代表机构首席代表强调，将努力团结一道，发挥其能力，有效落实党和国家的对外路线，推动越南与各国和国际组织关系日益深入、务实和有效发展。



陈青敏在会上表示，越南党和国家一贯重视外交工作在过去民族解放事业和当前建国卫国事业中的地位和作用。越南驻外大使和代表机构首席代表的驻地都是越南最大、最重要的合作伙伴。



陈青敏强调，越南已与194个国家建立了外交关系，与32个国家建立了战略伙伴关系和全面伙伴关系，与230多个国家和地区建立经济关系，是70个国际和地区组织的积极成员。



陈青敏透露，革新40年后，越南从一个贫穷国家奋起成为一个中等收入国家。宏观经济稳定，增长得到保障，通胀得到控制。预计2024年国内生产总值（GDP）增长率为7%，高于越南国会确定的目标（6-6.5%），15个经济社会指标都完成或超额完成，贫困率降至1.93%。国防和安全得到维护，社会民生得到保障，人民物质和精神生活得到改善，反腐败、反消极和反浪费工作得到注重。特别是外交工作有助于提升越南在国际舞台上的地位和威望。



陈青敏表示，最近，越南第十五届国会第八次会议已通过18部法律，并决定许多重要问题，为完善基础设施，最大限度发挥资源，营造新发展空间提供便利。



陈青敏建议越南驻外大使和代表机构首席代表促进将各部法律条款和决议早日落实到处。

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陈青敏希望越南驻外大使和代表机构首席代表继续发挥越南国会与国际议会组织和论坛之间的桥梁作用。



2025年是重要的一年，陈青敏要求越南驻外大使和代表机构首席代表狠抓党路线，国家的政策和法律法规，及时向海外越南人介绍签证免签政策、《土地法》、《住房法》、《房地产经营法》和《公民身份证法》等。



陈青敏建议注重大使馆党建工作和政治思想工作，同时确保越南驻外代表机构人员的待遇制度。（完）



