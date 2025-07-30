国会主席陈青敏会见联合国日内瓦办事处总干事瓦罗瓦娅

在会见中，陈青敏高度评价瓦洛娃娅的领导作用，以及联合国日内瓦办事处为维护国际和平与安全、促进和保障人权、消除贫困、实现全球可持续发展目标所作出的重要贡献。



陈青敏强调，越南坚持奉行多边化、多样化的外交政策，积极主动为和平、友好、合作与可持续发展作出贡献。他重申，越南坚定支持多边主义，并将继续积极参与联合国的各项活动，做出更积极的贡献。陈青敏指出，越南正再一次竞选连任2026—2028年阶段联合国人权理事会成员国，如成功竞选，越南将提出更多倡议并开展各项活动，发挥人权理事会在当今充满挑战与动荡的国际环境中的积极作用。



国会主席陈青敏会见联合国日内瓦办事处总干事瓦罗瓦娅场景。图自越通社

借此机会，陈青敏感谢瓦洛娃娅及联合国各机构对越南国家建设与发展的合作与支持；同时分享了越南在性别平等方面，特别是在提高国会女性代表比例，以及落实可持续发展目标方面所取得的成就。他对联合国系统改革的努力表示欢迎，并表示越南将继续密切合作并为提升联合国的运行效率与应变能力作出积极贡献。陈青敏还建议瓦洛娃娅支持更多越南干部、公民在联合国系统工作。



瓦洛娃娅感谢越南对联合国在日内瓦各项活动的积极支持，尤其是率先响应关于“在可持续发展目标实施中具有代表性的17位女性”展览倡议。她高度评价越南驻日内瓦代表团及特命全权大使在联合国体系中的积极参与，包括参与联合国总部历史遗址修复顾问委员会等工作。



双方一致同意将继续推动越南与联合国的合作关系，特别是在日内瓦框架内的合作不断走向深入和务实。（完）