12日下午，越南国会主席陈青敏在国会大厦会见了由三星（越南）公司总经理崔周湖（Choi Joo Ho）为首的三星（越南）综合体领导。

北宁省委书记、省国会代表团团长阮英俊参加会见。

陈青敏高度评价近年来三星在越南开展业务过程中取得的成绩，为越南进出口额和国家经济发展做出积极贡献。此外，三星集团还同其他国家分享越南支持投资的优惠政策的信息。

陈青敏指出，越南与韩国建交30多年来，特别是两国关系于2022年提升至全面战略伙伴关系以来，越韩关系处于历史最佳时期。这是两国企业放心进行长期、大规模投资的基础。多年来，韩国一直保持越南第一大投资来源国的地位，截至今年11月30日，韩国累计对越南投资资金达891.1亿美元。

崔周湖向陈青敏报告了三星（越南）生产经营活动、未来投资计划，同时提出一些建议。崔周湖强调，三星集团一直将越南视为今后继续投资的第一优先国家。他同时高度评价越南国会常委会已对关于成立、管理和使用投资支持基金的议定（草案）提出意见，希望政府尽早颁发该议定。

陈青敏表示，投资支持基金的问世将向包括韩国企业在内的各家企业提供援助。这是由政府成立的非营利基金，其职能为接收、管理和使用各种资金来向满足议定各标准和条件的企业提供援助。适用对象为高科技企业、高科技产品生产企业、拥有高科技应用项目的企业、拥有研发中心投资项目的企业等。

在半导体领域，陈青敏强调，越南欢迎和希望同各国家、各经济体和包括三星在内的全球领先半导体企业和伙伴保持密切和全面合作。越南一直以来开展多项措施，大力吸引对半导体领域的投资，如制定越南半导体产业发展战略和到2030年半导体产业人力资源发展提案等等。

陈青敏表示希望今后三星集团将援助越南提高国内企业能力，从而能参加集团供应链；同计划与投资部保持密切配合，实质、有效将运营各国家创新中心。国会主席。陈青敏表示希望集团成为越南战略投资者，为越南经济做出巨大贡献，发展辅助工业、半导体、芯片，推动越南创新。

陈青敏强调，越南党、国家、国会和政府始终支持包括韩国企业和三星集团在内的国内外企业各项生产经营活动并未他们创造便利法律框架。（完）