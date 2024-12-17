国会主席陈青敏主持2024年工作总结会议

12月17日上午，越南国会主席陈青敏主持召开国会旗下机关、国会常务委员会旗下机关、国会办公室2024年工作总结会议。

会上，国会秘书长、国会办公室主任黎光雄表示，国会旗下机关已克服一切困难，完成大量工作，开展越共中央委员会第18号决议总结工作。2024年，完成大部分相关任务，为成功举行两次例行会议、四次非正式会议，颁布31部法律、64项决议提供服务，为21项法律草案建言献策，按国会常务委员会的计划完成26项立法任务。

陈青敏在会上发表总结讲话时强调，陈青敏强调，2024年，虽然面临不少困难和挑战，但在党的领导、国会的监督、政府的管理下，越南经济社会仍取得重要成果。宏观经济保持稳定，通货膨胀得到控制，社会民生得到保障。预计全年国内生产总值增长7%，完成或超额完成15个经济社会发展指标。外交工作得到加强；反腐败、反浪费和反消极得到加强，增强人民对党和国家的信任。上述结果取决于全党、全军和全民，特别是国会做出的巨大努力。

陈青敏强调，2024年，第十五届国会第七次和八次会议集中化解许多“瓶颈”，为经济社会发展创造便利条件，完善法律走廊，化解困难和障碍。

国会已对国家许多重大问题作出决定，有助于完善基础设施，最大限度利用各种资源，并通过了许多法律和决议。

陈青敏要求各机关继续为第九次和第十次会议做好准备，提高国会的地位和威望，加强自律，构建精简高效的组织架构，加强第18号决议和相关提案的总结工作，提高干部和公务员队伍的政治水平和素质水平等。

陈青敏要求国会旗下机关、国会常务委员会旗下机关和国会办公室革新思维，加大监督力度，同心协力战胜所有困难。（完）