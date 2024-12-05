国会主席陈青敏与日本参议院议长关口昌一举行会谈

越通社随团记者报道，12月5日，正在访问日本的越南国会主席陈青敏与日本参议院议长关口昌一（Sekiguchi Masakazu）举行会谈。 会谈上，陈青敏强调，越南一直将日本视为重要长期伙伴，并认为，两国关系正处于最良好发展阶段，政治互信高，高级和各级代表团互访频繁。

至于两国关系，关口昌一相信今年标志着两国未来50年合作的新起点，并强调，日本参议院继续为两国关系发展作出积极贡献。

陈青敏强调，日本继续是越南最重要经济伙伴，是最大官方发展援助国、第二大劳务合作伙伴、第三大投资伙伴、第三大旅游伙伴和第四大贸易伙伴。他建议日本继续向越南大规模基础设施发展项目提供有效的新一代官方发展援助资金，支持越南实现工业化-现代化事业，建设独立自主、深广全面融入世界经济的的经济体并实施基础设施、体制和人力资源等三大战略突破。 另外，陈青敏建议日本增加接收越南实习生的数量，为旅居日本越南人工作与生活营造便利环境，为越南开展战争遗留后果处理工作，提高救援能力提供帮助。

在真诚、开放与合作的气氛中，双方强调，继续促进文化、旅游、民间交流、地方合作等领域的合作，推动两国关系向广度和深度发展。两国领导人强调，议会合作是两国总体良好合作关系的重要渠道，并一致同意促进对所签署合作协议的实施情况进行监督。

两国领导人一致同意加强两国议员尤其是青年议员和女议员的交流与接触；进一步发挥议员友好联盟在促进民间交流、企业合作、地方合作等方面的重要桥梁作用；继续促进各专门委员会之间的经验交流和分享；协调完善体制和政策，创建法律走廊，支持两国企业扩大在各自国家的合作和投资。

会谈上，双方就加强在东盟、联合国、各国议会联盟（IPU）、东盟议会联盟大会（AIPA）、亚太议会论坛（APPF）等多边组织的协调与互相支持达成一致。

值此机会，陈青敏邀请关口昌一和夫人在适合时间对越南进行正式访问。关口昌一已高兴地接受了邀请。会谈结束时，双方签署了越南国会与日本参议院之间合作协议。（完）