国会主席陈青敏与日本众议院议长额贺福志郎举行会谈

据越通社随团记者报道，12月4日，正在访问日本的越南国会主席陈青敏与日本众议院议长额贺福志郎（Nukaga Fukushiro）举行会谈。



额贺福志郎强调今后日本将继续在预防自然灾害和灾后恢复重建工作中与越南进行合作并提供援助；强调越南是日本在地区开展外交政策中的重要伙伴；希望越日全面战略伙伴关系继续有效、务实和强劲发展。



陈青敏祝贺额贺福志郎继续被选为日本众议院议长并转达了越共中央总书记苏林、国家主席梁强和政府总理范明政对额贺福志郎的问候。

陈青敏强调越南将日本视为头等、长期的重要伙伴之一；支持日本发挥积极作用，为地区乃至世界和平、稳定、合作与发展做出贡献。



在开放、友好的气氛中，双方对在一年开展新的关系框架后，越日全面战略伙伴关系继续全面、务实发展，拥有高度政治互信，高级和各级代表团密切交往，越南国会与日本众议院之间的合作关系继续呈现良好发展势头。



双方一致同意一道努力巩固政治互信，推进和深化在党际、政府、国会和人民等渠道上的合作，推动高层和各级交流和接触；加强越南国会与日本众议院之间的合作；继续推动各专门委员会之间的经验交流和合作；就推动越南国会与日本众议院之间合作协议签署的可能性进行沟通，旨在加强两国立法机构之间的合作活动效果，为双边开展各项双边和多边合作活动创造便利条件。



双方一致同意推动在国防安全领域的合作，包括实施军事设备和技术转让的协议，加强维和活动的合作；日本援助越南克服战争遗留后果和救援等。



陈青敏高度评价日本30多年来向越南提供的官方发展援助；建议日本开展与越南新一代官方发展援助，援助越南进行高质量人力资源培训等。



陈青敏表示，刚召开的越南国会第八次会议已通过有关投资和经营活动的各项重要法案，强调越南国会正积极完善法律框架，改善营商投资环境，帮助包括日本企业在内的外国企业在越稳定和长期投资，确保越南投资者与外国投资者之间的公正和平等。

额贺福志郎强调，日本国会支持两国加强经贸投资合作、官方发展援助（ODA），同时透露，在日本促进供应链多样化背景下，该国多家企业有意扩大对越南投资规模和改善越南的投资环境。



双方一致同意推动两国全面合作关系拓展至人工智能、数字化转型、创新创意、数字社会、绿色转型、能源转型等新领域。



陈青敏建议日方促进劳务和地方对接等领域的合作。额贺福志郎高度评价旅日越南人为日本经济社会发展作出的贡献，并承诺为越南劳工增加名额和扩大行业范围。



双方讨论国际和地区问题时一致同意加强在东盟、联合国以及各国议会联盟（IPU）、东盟议会联盟（AIPA）、亚太议会论坛（APPF）等等多边论坛和机制的支持与配合。（完）