国会主席陈青敏与新加坡国会议长谢健平举行会谈

据越通社随团记者报道，12月2日上午，新加坡国会议长谢健平在国会大厦为越南国会主席陈青敏举行欢迎仪式。在欢迎仪式结束后，陈青敏与谢健平举行了会谈。

会谈上，谢健平欢迎陈青敏首次以国会主席身份访问新加坡，强调新越建交50年和建立全面战略伙伴关系10多年来，两国关系在党际、国家、政府和国会等渠道上呈现不断发展势头并取得许多重要里程碑的成果。

陈青敏转达了越共中央总书记苏林、国家主席梁强、政府总理范明政以及各位党和国家领导对谢健平的问候；祝贺新加坡蓬勃发展，表示相信新加坡在国家建设中取得更多成就，地区和国际地位日益提高；强调越南始终将新加坡视为地区内重要伙伴之一，共享许多利益和持有共同战略视野。

在坦诚、开放的氛围中，双方就今后进一步加强合作和提升关系等级的措施和各大方向达成一致。两位领导一致同意政治外交合作继续起到核心作用，通过加强各级代表团互访和高层接触为两国关系大局指明方向。陈青敏感谢和建议新加坡继续为越南战略级干部进行培训。

两位领导强调，经贸合作继续成为双边关系的重要支柱；一致同意为各部门、地方、企业开展实施所签署尤其是涉及绿色经济、数字经济、能源经济、网络安全、创新等领域的协定、协议以及两个经济体互联互通框架协定其他主要领域创造便利法律框架和推进进度工作。

双方还一致同意加强在基础设施发展和交通连接、旅游和民间交流等传统领域的合作。就国防安全领域进行讨论时，双方评价这是重要领域，发展潜力仍巨大，进一步发挥海军、陆军、空军的对话交流机制，推动网络安全、救援、军医、航行连接、保护环境、海洋生态等领域的合作。

为了推动两国国会之间的务实合作，两位领导一致同意继续有效开展两国国会之间的合作协议，有助于推动两国战略伙伴关系不断向前发展并尽早提升至新水平；加强两国关于完善体制、政策、法律系统、稳定宏观经济、扩大对外关系和提高国际一体化效果等领域的信息和分享经验；开展国会各委员会和机关、两国议员，尤其是年轻议员和女议员之间的合作。

值此之际，陈青敏建议新加坡国会关心，出台各项政策，为越南企业、投资者投资兴业，旅新越南人生活、工作和学习等创造便利条件，助力发展两国关系，为新加坡经济社会发展做出贡献。

在就共同关心的国际和地区问题交换意见时，两位领导一致同意继续加强合作，在各国议会联盟、亚太议会论坛、东盟议会联盟大会等国际和地区议会框架，联合国、东盟等国际和地区组织加强配合、合作和互相给予支持，助力提高各自国家在地区和世界的地位和威望。

关于地区问题，双方共同分享了关于维持亚太地区和平、稳定和发展环境的共同观点；一致同意保持东海安全，航行与飞越安全和自由，基于包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法和平解决各争端。

会谈结束时，陈青敏郑重邀请谢健平和夫人尽早访问越南。谢健平愉快地接受了邀请。

此前，2日上午，陈青敏和夫人一行已前往新加坡亚洲文明博物馆内的胡志明主席塑像敬献花圈。（完）