国会主席陈青敏与国会各机构召开会议 全面部署各项重点工作任务

值此2026丙午年新春之际，越共中央政治局委员、国会党组书记、国会主席陈青敏23日下午在国会大厦分别与法律与司法委员会、经济与财政委员会以及国会办公厅领导会面，致以新春祝福并部署工作任务。



在与法律与司法委员会的工作会议上，陈青敏对该委员会圆满完成所交付的任务表示充分肯定。同时要求委员会抓紧落实党的十四大决议行动计划，为第十六届国会代表及2026-2031年任期各级人民议会代表选举工作做好准备，筹备第十六届国会第一次会议，特别是有关人事工作和完善法律体系的任务。



在向经济与财政委员会拜年时，陈青敏祝贺该委员会成立80周年（1946年4月3日-2026年4月3日）并荣获二级独立勋章。他指出，经济与财政委员会是工作量日益繁重、为国会活动作出巨大贡献的委员会之一。在强调2026年若干重点任务时，陈青敏要求委员会紧扣党的十四大决议，直击2026-2030年经济-财政核心任务，以确保实现增长目标，维护宏观经济大局稳定，助力保障和改善社会民生。

经济与财政委员会主任潘文买在会议上发表讲话。图自越通社

在会见国会办公厅领导时，陈青敏强调，2025年国会完成了庞大的工作量，通过了89部法律和多项重要决议。在这些总体成就中，国会办公厅作出了重要的贡献。



陈青敏明确指出，2026年的任务十分繁重，因此国会办公厅必须做好政治思想工作，不断优化组织机构，以更主动、更专业地做好参谋服务工作。与此同时，有效为国家选举委员会提供服务，周密部署，确保第十六届国会第一次会议胜利召开。（完）