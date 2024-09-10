国会主席陈青敏与俄罗斯联邦委员会主席瓦莲金娜举行会谈

俄罗斯联邦委员会主席瓦莲金娜热烈欢迎陈青敏一行访俄，强调俄罗斯特别重视陈青敏此次访俄，表示相信此次访问不仅有助于扩大议会间合作关系，而还助推俄越全面战略伙伴关系。

瓦莲金娜表示，俄越关系经历75年，受时间考验。近年来，在两国高层领导的努力下，俄越合作关系被提高到新台阶：全面战略伙伴关系。最近，普京总统于今年6月访越。访问期间，普京总统会见了陈青敏，双方都认为两国国会/议会在推动双边合作关系发展中起着重要作用。瓦莲金娜指出，陈青敏在普京总统访越后对俄罗斯进行正式访问具有较高的象征性，允许双方在国会/议会级别进行沟通，有助于实现两国所签署的协议和文件。

陈青敏强调，越南特别重视同俄罗斯在党际、国家、国会和民间交流等渠道的关系；祝贺俄罗斯近期取得的全面和重要成果和成就，同时介绍越南国情，强调越南党、国家和人民重视同俄罗斯始终如一、友好关系以及前苏联和当今俄罗斯人民向越南人民提供的支持和帮助。

陈青敏指出，越南特别关注推动与俄罗斯在经贸、投资，包括石油和能源、国防安全、科技、教育、培训、文化、体育、旅游、卫生等领域的合作和两国各地方间的合作。这些合作领域仍继续成为近期双边关系的,需继续得到发挥和大力推动。

双方会谈场景。图自越通社

会谈上，两位领导一致同意双边推进和扩大合作范围，使其与双边全面战略伙伴关系相称；发挥基于互信和原有合作机制取得的成果；在2025年配合举办好庆祝两国建交75周年系列活动。双方继续加强各层级代表团互访，推动双边合作关系走深走实。

在会议间合作方面，陈青敏强调，越南高度重视俄罗斯联邦委员会的作用，高度评价瓦莲金娜在委员会主席的个人作用，已为推动双边关系，包括两国国会之间的合作做出贡献。两位领导一致认为，双方应继续加强国会领导的高级代表团互访，国会/议会各机关、议员友好小组、青年议员小组、两国国会/议会代表之间的线上和线下合作活动。此外继续配合监督、敦促实施两国政府所签署的合作协议和各项战略合作项目；制定和完善便利法律框架，支持两国政府、地方、企业和人民基于互利共赢的基础上加强交流和合作。

瓦莲金娜高度评价两国议员小组的作用和合作效果，指出目前双方已成立议员友好小组，其中俄越议员友好小组越方主席为国会副主席阮克定；与越南国会合作小组俄方主席为俄联邦委员会第一副主席安德烈·亚茨金(Andrey Yatskin)。

在陈青敏访俄后，11月越俄政府间经贸和科技领域合作委员会第25次会议将在莫斯科举行。两位领导一致认为，这是双方就所达成的协议和扩大双边合作机制的可能性交换意见。

国会主席陈青敏与俄罗斯联邦委员会主席瓦莲金娜·马特维延科签署越南国会与俄罗斯联邦议会联邦委员会之间的合作协议。图自越通社

瓦莲金娜强调，俄联邦始终关注援助推动各地方合作关系发展，表示目前俄方各地方关注推动与越南各地方的合作，希望陈青敏继续支持推动越俄两国各地方之间的合作关系。

瓦莲金娜在会谈上还提及双方在教育、旅游、文化等领域的合作情况和潜力。她认为，旅游发展合作充分体现了两国之间友好关系。俄罗斯人十分喜欢赴越南度假休闲。为了保持该趋势，需增加两国之间的直达航线数量。

值此之际，陈青敏郑重邀请瓦莲金娜访问越南。瓦莲金娜接受了邀请并表示在适合的时候将访问越南。

国会主席陈青敏与俄罗斯联邦委员会主席瓦莲金娜·马特维延科见证了巴地头顿省与罗斯托夫州合作协议的签署。图自越通社

会谈结束后，陈青敏与瓦莲金娜签署了越南国会与俄罗斯联邦议会联邦委员会之间的合作协议；见证巴地头顿省与罗斯托夫州合作协议的签署；参观俄罗斯联邦委员会全体会议室。（完）