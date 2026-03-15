国会主席陈清敏：选举信息传递快速、准确、安全

3月15日上午，越南国会主席、国家选举委员会主席陈清敏走访慰问了正在国家选举委员会办公室、选举指挥中心和选举新闻中心工作的干部和记者。



陈清敏高度肯定选举服务系统的组织运行成效，特别点赞信息技术在指挥、数据更新与传输中的深度应用。国会主席表示，本次选举见证了数字化转型的显著进步，技术平台的协同部署，确保了信息传递的快速、精准与安全。



陈清敏走访选举新闻中心。图自越通社

陈清敏在看望在选举新闻中心采访报道的记者时表示，通过电视、报纸、电子报、广播、鼓动等多种多样的形式，各新闻作品广泛传播了本次选举的信息。许多文章令人印象深刻，文章既具理论性，又具高度实践性。国会主席对中央和地方各新闻通讯机构的积极努力给予表扬，这些努力在全党、全军和全民中营造了专注于选举工作的热烈、欢快气氛。



陈清敏同时对于各选举工作小组，特别是安全秩序分委员会的密切配合给予了充分肯定。多日来，军队和公安力量努力开展工作，确保选举绝对安全。重要的是"党意顺乎民心"，在全国人民欢欣鼓舞等待选举日行使当家作主权利和公民义务之际，恰逢越南首届国会普选80周年。选举旨在选出有德有才的优秀代表，为建设和保卫祖国贡献力量，带领国家步入新发展阶段，成功实现越共十四大决议。（完）