国会主席王廷惠：河静省需把潜力和优势转化为发展动力

28日上午，越南国会主席王廷惠出席了河静省规划（2021-2030年阶段，远期展望至2050年）发布会和河静省投资促进工作会议。

会议上，政府副总理陈红河已向河静省领导授予批准该省规划的决定书。河静省是国内第二个省的省级规划获政府总理批准的。

在省级规划的基础上，河静省发展和招商引资工作的方向包括：工业领域是钢铁和机械制造项目；辅助工业、工业区和产业集群基础设施、电力生产、农产品加工、纺织服装。

旅游服务领域包括海洋旅游服务、生态旅游、宗教文化旅游、深水港服务和物流。

农业领域为高科技农业、深加工、有机工业和大规模种植区。城市领域包括大规模、同步和现代基础设施投资的住宅区、小区项目。

会议上，各伙伴、国际组织代表，专家和投资者在发表意见时有指出河静省的潜力和优势，提出河静省把潜力和优势发挥出来，大力引进投资，实现该省规划中提出各目标的建议。

王廷惠在会议上发表讲话时强调，规划公布会和贸促工作会议是具有重要意义的活动，为推介河静省乃至北中部、中部沿海地区各省的发展思维、视野和招商引资工作注入动力。

王廷惠指出河静省自然资源、历史传统、地理位置等的潜力和优势，该省近期在经济、社会发展中取得的成果。

河静省规划中提出的目标包括：把河静省建设成为北中部和中部沿海地区的发展极之一，力争到2030年成为发展良好的省份；文化、社会等领域发展，国防、安全、社会治安秩序和度外稳定，一些大目标包括：到2025年达新农村建设标准的省份；到2030年跻身全国地区生产总值最高的20个省市行列；到2050年成为现代工业、全面发展的成为北中部和全国一个增长极的省份。

为了胜利实现上述目标，王廷惠建议河静省继续贯彻落实越共十三大、该省党代表大会等的决议。具体，该省大力发展4大重点产业、3大都市中心、3个经济走廊和1个增长动力的中心。

王廷惠特别强调提高该省生产能力、经济质量、效果和竞争力，提升收入，改善人民物质额精神生活，让人民真正享有发展的成果；要求河静省需尽快采取措施来有效落实规划中所提出的目标、指标、任务、计划和项目。河静省需广泛公布规划，成立信息中心，以宣传该规划，引进投资者。

王廷惠表示希望，国内外投资者、商人继续了解和研究河静省乃至北中部地区的潜力，从而寻找和扩大投资机会，按照所达成的协议积极开展各项投资项目，以具体的产品和工程把河静省的潜力和优势转化为发展动力。

河静省委书记黄忠勇表示，会议上许多投资项目、合作备忘录得到签署，其中投资者项目15个，投资资金近10万亿越盾；25个合作备忘录，投资资金超210万亿越盾，为该省发展注入新动力。为了实现省级规划、区域规划和国家总体规划，河静省承诺将尽力唤起潜力和优势，创建健康的投资环境。他同时建议投资者和企业家同该省并肩同行，同步和有效开展规划。（完）