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国会主席王廷惠：提高国会代表团和国会代表质量
王廷惠在仪式上发表讲话时表示，越南国会首次大选于1946年1月6日举行，选举产生了第一届国会。从那时起至今，1月6日已成为越南国会的传统日。历经80年成立与发展和十五届国会代表，越南国会为民族解放斗争和建国卫国事业作出巨大贡献，有助于提高越南在国际舞台上的地位和信誉度，确认了其作为人民最高代表机构，最高国家权力机构和民族大团结的象征的作用。
无论在任何时期和任何情况下，越南国会始终听取人民的声音，代表人民的意志、愿望和正当利益人，弘扬民族的智慧，齐心协力为国家建设与发展事业作出贡献。
王廷惠要求国会代表发挥开拓进取、率先模范的精神，保持坚强的政定力，为国会贡献许多深刻、智慧和宝贵的意见；努力履行职能和任务，不愧于选民和人民的信任。
王廷惠表示，2023年是国会工作量很大的一年。国会代表团和各位国会代表已积极发挥主动立法、有效监督和及时决策的精神；最大限度地发挥在立法、决定国家重大问题、监督、接触选民、接待公民、处理公民的投诉和举报等工作中的责任。
在今后一段时间，王廷惠要求国会代表团和各位国会代表弘扬所取得的成效，继续扩大和增加工作量，进一步提高运作质量。 国会主席对各省市国会代表团近期所取得的成绩表示赞赏，并强调国会代表团运行调整的最高目标是提高每位国会代表的素质，首先是提高选民接触工作的质量。
2024年，王廷惠还要求国会代表团继续提出具体意见，以提高国会代表技能培训活动的质量和效率。
此外，国会代表团还要积极、主动地参加响应纪念越南国会首次大选80周年竞赛运动。
王廷惠也听取和吸收国会代表团的意见和建议，并建议会秘书长和代表工作委员会主任征集意见并将其纳入国会常务委员会的报告中，同时集中解决国会代表团的各项建议。（完）
无论在任何时期和任何情况下，越南国会始终听取人民的声音，代表人民的意志、愿望和正当利益人，弘扬民族的智慧，齐心协力为国家建设与发展事业作出贡献。
王廷惠要求国会代表发挥开拓进取、率先模范的精神，保持坚强的政定力，为国会贡献许多深刻、智慧和宝贵的意见；努力履行职能和任务，不愧于选民和人民的信任。
王廷惠表示，2023年是国会工作量很大的一年。国会代表团和各位国会代表已积极发挥主动立法、有效监督和及时决策的精神；最大限度地发挥在立法、决定国家重大问题、监督、接触选民、接待公民、处理公民的投诉和举报等工作中的责任。
在今后一段时间，王廷惠要求国会代表团和各位国会代表弘扬所取得的成效，继续扩大和增加工作量，进一步提高运作质量。 国会主席对各省市国会代表团近期所取得的成绩表示赞赏，并强调国会代表团运行调整的最高目标是提高每位国会代表的素质，首先是提高选民接触工作的质量。
2024年，王廷惠还要求国会代表团继续提出具体意见，以提高国会代表技能培训活动的质量和效率。
此外，国会代表团还要积极、主动地参加响应纪念越南国会首次大选80周年竞赛运动。
王廷惠也听取和吸收国会代表团的意见和建议，并建议会秘书长和代表工作委员会主任征集意见并将其纳入国会常务委员会的报告中，同时集中解决国会代表团的各项建议。（完）