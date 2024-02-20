国会主席王廷惠：投入医疗卫生就是投入发展

值此越南医师节69周年即将到来之际，20日上午，越共中央政治局委员、国会主席王廷惠已来到卫生部，向卫生部门全体干部、医务工作者和工作人员致以节日祝福。

在听取卫生部领导陶红兰做的报告后，王廷惠已代表党、国家领导以及国会常委会，向卫生部门全体干部、医务工作者和工作人员致以节日祝福和诚挚的慰问。

王廷惠特别强调了卫生部门在2023年取得的各项重要成果，高度评价卫生部门为解决面临的困难中做出的努力，在完善政策机制、管理工作和实施专门任务出现重要变化，为全国取得的成就做出贡献。

王廷惠重申了公正、优质、有效的卫生系统，走向全民保健和全民医疗保险全覆盖的目标；强调党和国家始终特别关注人民保健工作，展现出社会主义制度的优越性。王廷惠指出，人民保健工作是以卫生部门为核心的整个政治系统的工作。保健是全民的事业。在鼓励推进自主权时，国家仍集中投入卫生和教育两个部门。因此，有关机关需贯彻落实和充分意识到该观点，因最终目标是保护和关照人民的健康。

王廷惠指出，医疗卫生是特殊的行业，该领域人力资源需得到仔细选拔、培训、使用和出台特殊待遇制度，需满足专业性和医德的要求。

王廷惠强调，投入医疗卫生就是投入发展，建议进一步集中医务工作者培养和建设工作，不断提高他们医德、服务病人态度，逐步使医疗卫生领域的人力资源培训工作融入国际。

卫生部门集中推进国家药业发展战略，其中关注制药工业、化学制药；有效落实传统医学发展计划，将传统医学与现代医学相结合，将军医与民医相结合等等。

值此之际，王廷惠建议卫生部门研究，建议对医务工作者出台适合的待遇政策；采取可行性方案和具有长期、稳定性的政策，以吸纳高素质人才，注重提高人力资源质量，推进研究、技术转让、科技应用和创新。

王廷惠还表示，医疗旅游也是纾解旅游的趋势之一，包括卫生部门在内的有关机关应把握该趋势，为推动该模式发展制定有关政策和法律框架。（完）