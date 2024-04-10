国会主席王廷惠造访上海市虹桥街道基层立法联系点

据越通社特派记者报道，4月10日上午，正在访问中国的越南国会主席王廷惠造访了上海市虹桥街道立法联系点。中国全国人大常委会副委员长王东明参加活动。

王廷惠参观了展示区，听取关于该立法联系点的介绍以及该立法联系点与中国全国人大法律委员会和地方政治系统张各机关和组织之间的关系。

虹桥街道基层立法联系点自成立至今已参加制定82项法律草案和法规文件。目前虹桥街道基层立法联系点在25个立法联系点中位居第一。

王廷惠高度评价中国法律制定程序模式，指出立法是国会的基本职能，立法工作目的是服务人民和企业。颁布的法律需从人民和企业的意志、愿望、心声和感情出发，从生活实践需求出发。

王廷惠表示，越南国会在立法过程中始终秉持若想法律走进生活，那生活本身需得到反映在法律中的精神。越南国会在制定各项法案时特别重视政策影响评估程序和征集人民的意见。王廷惠高度评价在全国人大和地方人大包括中央级的立法联系点模式，中国基层立法联系点是一个十分独特的模式。

王廷惠认为，立法联系点的运行方式是值得研究的良好经验，同时表示越南有关机关正核查修改、补充《法律法规文件颁布法》。因此，对该模式进行讨论将是可学习借鉴的良好经验。

王东明分享说，在全国6700个立法联系点在中国立法过程中起着重要作用，各地方人大都建立了立法联系点。

王东明感谢王廷惠已分享越南国会在履行立法职能中的好经验和做法；同时认为两个立法机关应继续加强各级合作和交流，让两个立法机构更好运作，服务各自国家发展过程，落实好两国高层领导的达成的共识和两个立法机构在此次访问期间刚签署的合作协议。（完）