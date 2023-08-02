国会主席王廷惠访问印尼并出席AIPA-44之旅为促进越南印尼战略伙伴关系注入新动力

应印度尼西亚国会议长、东盟议会联盟大会（AIPA）主席普安.马哈拉妮（Puan Maharani）和伊朗伊斯兰议会议长穆罕默德·巴吉尔·卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）的邀请，越南国会主席将从8月4日至8日出席第44届东盟议会联盟大会，对印尼和伊朗进行正式访问。

值此机会，国会对外委员会副主任黎秋荷就第44届东盟议会联盟大会的主题，越南为东盟议会联盟大会作出的贡献，国会主席王廷惠访问印尼的背景和意义接受记者的采访。

越南主动提出三项倡议

黎秋荷表示，第44届东盟议会联盟大会主题为“议会主动适应，致力于稳定繁荣的东盟”，适合东盟2023年“东盟要旨：增长的中心”的主题。其中，第44届东盟议会联盟大会增强东盟议会在国际和地区波动背景下的适应能力，同时强调对话和磋商的重要性，加强执法与立法的互联互通与配合。

本届大会主题的选取旨在体现并传递出东道国印尼提高东盟和东盟议会联盟成员国国会及议会在促进本地区和平、安全与增长，提高韧性和包容性可持续发展，让东盟成为增长焦点，不让任何人掉队的信息。

对于此主题，越南主动提出3项决议草案。其中，关于“由女性主导并为女性服务的数字化转型”决议凸显了数字化转型和技术革新的成就为提高妇女乃至民众生活质量，获取人类信息和知识，提高专门能力和水平，迎来职业发展机会作出贡献。同时评估妇女在数字化转型过程和国家经济社会发展事业中的潜力。从而构建便利法律依据，加强妇女在数字化转型过程中的参与，不让妇女掉队。

关于“促进科学技术革新创新、转让、应用与发展，服务于可持续增长与发展”的决议，确定创新的作用，促进技术转让与应用，提高研究能力，把握新技术，提高经济生产力、自主性、适应性和韧性，发展创业创新生态系统和国家创新创意系统等，面向发展绿色增长、循环经济和应对新挑战，完善有关技术创新创意、发展、应用和转让等工作的法律环境。

关于“推动采用东盟关于食品、农业和林业负责任投资的指导方针”决议强调对本地区粮食供应系统的负责任投资的重要性。其中，议会在营造便利法律环境中起着重要作用，旨在提高对粮食和农林业领域的投资质量。从而向东盟各国议会和政府提出参谋意见，旨在对粮食和农林业领域进行负责任的投资，力争确保粮食安全，保护环境，减轻气候变化和砍伐森林的不利影响。

越南的三项决议在东盟议会联盟女议员(WAIPA)和经济委员会上评价为重要草案，帮助东盟开发科学技术和创新创意优势，为经济复苏与发展提供服务，同时开发粮食和农林业的发展潜力。

另外，越南还积极为经济委员会、社会委员会和政治委员会的其他决议草案建言献策。

促进越印两国战略伙伴关系

对于国会主席王廷惠对印尼进行正式访问的背景和意义，黎秋荷表示，这是王廷惠在国会主席的岗位上首次对印尼进行的正式访问，也是越南国会主席时隔13年对印尼进行的访问。

此次访问是在两国纪念战略伙伴关系10周年（2013-2023年）和建交70周年，考虑升级外交关系级别的背景下进行的。

此访意在落实越共十三大关于主动且积极巩固与扩大两国政治关系，进一步推动两国在党、国会、政府和民间外交等渠道合作关系有效务实发展的对外路线，为增强政治互信，提高双方高层领导权威作出贡献。

此访目的在于肯定越南优先发展与促进同本地区传统友国的友谊和多方面合作关系，为经贸合作领域开辟新机遇，为推动越南与印尼战略伙伴关系深化、有效且务实发展提供新动力。

对于未来合作潜力，黎秋荷表示，在此访期间，双方将签署越南国会和印尼人民代表会议合作备忘录，确保符合当前情况。

具体是，双方将加强高层和各级代表团的互访，分享立法、监督和决定国家重要事务的经验。双方一致同意发挥两国立法机构在发展双边关系，督促两国各部门、地方政府和企业积极落实所签署条约、协定和协议起到的作用，加强信息交换等。

双方还加强政策和法律交流，促进和支持两国企业加大对各国的投资和发展。同时在各国议会联盟、亚太议会论坛、法语国家议会大会和其他多边议会组织上的紧密配合，支持彼此在共同关心的国际和地区问题上的立场。（完）