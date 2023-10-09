9日上午，越南国会主席王廷惠已与朔庄省委常委会举行工作会议。

据朔庄省委的报告，2023年前9月，该省经济增速达5.14%，3年来GRDP年均增长5.76%，2023年人均GDP预计达6030万越盾，是2020年的1.3倍。目前，该省城镇化率达33.9%，比2021年增长0.5%，低于全国平均水平。

该省已大力展开越共十三大的决议、越共朔庄省第十四次代表大会的决议，颁布10项涵盖各经济社会领域的专题决议。该省筹集资源集中展开中央政治局关于九龙江三角洲地区经济社会发展，做好国防安全保障（到2030年，远期至2045年）的第13号决议。

目前，该省营商环境有改善，省级竞争力指数（PCI）从54位提升至34位，位居地区第七。文化社会、教育培训、保健、减贫、职业培训、解决就业、社会保障等领域得到关注，出现积极变化。

王廷惠高度评价朔庄省取得的成果，重新提及朔庄省规划中的一些目标，如到2030年年成为九龙江三角洲地区经济发展良好的省份，是九龙江三角洲地区农业、工业、服务、物流和各项能源的中心等。九龙江三角州地区需拥有一个深水港，朔庄省开展陈题深水港项目招商引资工作，将该深水港与海洋经济区相结合等。

王廷惠强调了基于地方和地区的能力推进就地工业化、就地现代化工作，建议朔庄省继续推进城镇化过程，确保各动力城市与工业区、产业集群、服务和枢纽中心的连接；将海洋空间与陆地地区连接起来；推进行政改革，发展人力资源，农产品加工规划，呼吁对水产品和农产品加工的投资。

王廷惠还建议朔庄省推进党建、政治系统建设工作，落实好干部规划工作，集中培训和建设各级，尤其是战略级干部队伍。

在朔庄省规划公布后，该省需尽快集中采取措施来有效落实规划所提出的各项目标、指标、任务、计划和项目，确保与国会第81号决议的国家总体规划（2021-2030年，远期至2050年）对接。王廷惠同时要求朔庄省继续做好国防安全保障、民族工作等。（完）